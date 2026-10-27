DO Al damunt de la tomba hi ha nat un taron MI ger,

LAm i a la branca més alta hi canta l'esparver,

REm que diu en son llenguatge, sempre de cara al vent:

DO maleïdes les guerres i aquell qui les MI va LAm fer!

LAm Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer!

REm Maleïdes les guerres i aquell qui les va MI fer!



DO Ja m'agafen i me'n lliguen i em porten a la pre MI só. LAm

DO -Senyor batlle, senyor batlle, per què em porta a la pre MI só? LAm

REm -A la presó no t'hi porto ni per lladre ni traïdor,

DO sinó perquè vull que em diguis d'on has tretes tantes MI→ LAm flors.

DO -Senyor batlle, les he tretes de les penes del meu MI cor. LAm

REm -Senyor batlle, les he tretes de les penes del DO meu cor.