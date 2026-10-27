DOAl damunt de la tomba hi ha nat un taronMIger, LAmi a la branca més alta hi canta l'esparver, REmque diu en son llenguatge, sempre de cara al vent: DOmaleïdes les guerres i aquell qui les MIva LAmfer! LAmMaleïdes les guerres i aquell qui les va fer! REmMaleïdes les guerres i aquell qui les va MIfer!
DOJa m'agafen i me'n lliguen i em porten a la preMIsó. LAm DO-Senyor batlle, senyor batlle, per què em porta a la preMIsó? LAm REm-A la presó no t'hi porto ni per lladre ni traïdor, DOsinó perquè vull que em diguis d'on has tretes tantes MI→LAmflors. DO-Senyor batlle, les he tretes de les penes del meu MIcor. LAm REm-Senyor batlle, les he tretes de les penes del DOmeu cor.