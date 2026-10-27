Dos anònims (Acords)

Al damunt de la tomba hi ha nat un taronger

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor bon vent
ovidi montllor bon vent
DOAl damunt de la tomba hi ha nat un taronMIger,
LAmi a la branca més alta hi canta l'esparver,
REmque diu en son llenguatge, sempre de cara al vent:
DOmaleïdes les guerres i aquell qui les MIva LAmfer!
LAmMaleïdes les guerres i aquell qui les va fer!
REmMaleïdes les guerres i aquell qui les va MIfer!

DOJa m'agafen i me'n lliguen i em porten a la preMIsó. LAm
DO-Senyor batlle, senyor batlle, per què em porta a la preMIsó? LAm
REm-A la presó no t'hi porto ni per lladre ni traïdor,
DOsinó perquè vull que em diguis d'on has tretes tantes MI→LAmflors.
DO-Senyor batlle, les he tretes de les penes del meu MIcor. LAm
REm-Senyor batlle, les he tretes de les penes del DOmeu cor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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