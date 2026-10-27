SI♭Uh-uh-uh-FAuh! Uh-uh-SOLm7uh! Kelly IMI♭add9saiah. FA
SI♭Cada record com un FA/LAfoc que no s'aSOLm7paga FAEn el silenci et busco i no et MI♭add9trobo. SI♭Tants desitjos ocults, com el FA/LAvent que s'aSOLm7maga FAet busco de nou, de SI♭/REnou, i no et MI♭add9trobo.
El DOmtemps s'atura, peSOLm7rò el cor no descanFAsa.
SI♭Perquè tu vols quan jo no estic aFAquí, en cada pas ens perd el desSOLm7tí, les nostres veus ressonen al MI♭maj7buit, dos cors perduts, però amb un gran deSI♭sig. Perquè jo vull quan tu no estàs per FAmi, en cada pas ens perd el desSOLm7tí, dos cors perduts, però amb un gran deMI♭maj7sig, dos cors perduts, amb desig infiSI♭nit.
Mentre el sol s'aiFA/LAxeca de SOLm7nou, els somnis creixeran FAcom oceans d'espeMI♭add9rança. Eh-eh! SI♭Ja no ploraré com les llàgrimes de FA/LApluja. Soc un SOLm7arbre ferm que lluita contra la tempesta. FAFight me, I'll fight back, no és fàcil trenSI♭/REcar-me. Cada MI♭add9cop que caic, em faig més fort.
El DOmtemps s'atura, peSOLm7rò el cor no descanFAsa.
SI♭Perquè tu vols quan jo no estic aFAquí, en cada pas ens perd el desSOLm7tí, les nostres veus ressonen al MI♭maj7buit, dos cors perduts, però amb un gran deSI♭sig. Perquè jo vull quan tu no estàs per FAmi, en cada pas ens perd el desSOLm7tí, dos cors perduts, però amb un gran deMI♭maj7sig, dos cors perduts, amb desig infiDOm7nit.
SI♭Perquè tu vols quan jo no estic aFAquí, en cada pas ens SOL♭dimperd el desSOLm7tí, les nostres veus resFAsonen al MI♭buit, dos cors perduts, però amb un gran deSI♭sig. Perquè jo vull quan tu no estàs per FAmi, en cada pas ens perd el desSOLm7tí, les nostres FAveus ressonen al MI♭buit, dos cors perFAduts, amb desig infiSI♭nit.