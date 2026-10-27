Dos cors perduts (Acords)

Single publicat el 29 d'octubre de 2025

Acords Acords
Kelly Isaiah
kelly isaiah odaro
kelly isaiah odaro
SI♭Uh-uh-uh-FAuh!
Uh-uh-SOLm7uh!
Kelly IMI♭add9saiah. FA

SI♭Cada record com un FA/LAfoc que no s'aSOLm7paga
FAEn el silenci et busco i no et MI♭add9trobo.
SI♭Tants desitjos ocults, com el FA/LAvent que s'aSOLm7maga
FAet busco de nou, de SI♭/REnou, i no et MI♭add9trobo.

El DOmtemps s'atura, peSOLm7rò el cor no descanFAsa.

SI♭Perquè tu vols quan jo no estic aFAquí,
en cada pas ens perd el desSOLm7tí,
les nostres veus ressonen al MI♭maj7buit,
dos cors perduts, però amb un gran deSI♭sig.
Perquè jo vull quan tu no estàs per FAmi,
en cada pas ens perd el desSOLm7tí,
dos cors perduts, però amb un gran deMI♭maj7sig,
dos cors perduts, amb desig infiSI♭nit.

Mentre el sol s'aiFA/LAxeca de SOLm7nou,
els somnis creixeran FAcom oceans d'espeMI♭add9rança. Eh-eh!
SI♭Ja no ploraré com les llàgrimes de FA/LApluja.
Soc un SOLm7arbre ferm que lluita contra la tempesta.
FAFight me, I'll fight back, no és fàcil trenSI♭/REcar-me.
Cada MI♭add9cop que caic, em faig més fort.

El DOmtemps s'atura, peSOLm7rò el cor no descanFAsa.

SI♭Perquè tu vols quan jo no estic aFAquí,
en cada pas ens perd el desSOLm7tí,
les nostres veus ressonen al MI♭maj7buit,
dos cors perduts, però amb un gran deSI♭sig.
Perquè jo vull quan tu no estàs per FAmi,
en cada pas ens perd el desSOLm7tí,
dos cors perduts, però amb un gran deMI♭maj7sig,
dos cors perduts, amb desig infiDOm7nit.

SOLm7I don't wanna FAgo back.
DOm7Eh-eh-eh-eh-eh! SOLm7I don't wanna FAgo back.

SI♭Perquè tu vols quan jo no estic aFAquí,
en cada pas ens SOL♭dimperd el desSOLm7tí,
les nostres veus resFAsonen al MI♭buit,
dos cors perduts, però amb un gran deSI♭sig.
Perquè jo vull quan tu no estàs per FAmi,
en cada pas ens perd el desSOLm7tí,
les nostres FAveus ressonen al MI♭buit,
dos cors perFAduts, amb desig infiSI♭nit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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