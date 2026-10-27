LA♭Voleu la fórmula
LA♭del màgic doctor Pins?
LA♭Voleu la fórmula
LA♭del màgic doctor Pins?
SI♭Pot fer d'un gros vagó
SI♭una capsa de llumins!
Només diu: "Bon LA♭vi, que bé va, RE♭
LA♭va bé MI♭vi bo de la bota.
LA♭Bon vi, que bé RE♭va,
va bé MI♭de la bota el bon vi." LA♭
LA♭Per dir la fórmula
LA♭del màgic doctor Pins,
SI♭no t'has d'equivocar
LA♭i dir-ho tot seguit.
Digues: "Bon vi, RE♭que bé va,
LA♭va bé MI♭vi bo de la bóta.
LA♭Bon vi, que bé RE♭va,
va bé MI♭de la bota el bon LA♭vi."
No vulLA♭guis ser eixerit,
no vulRE♭guis ser eixerit,
LA♭mira que et pots equivocar… MI♭
Si LA♭no ho saps dir ben bé,
segur RE♭fracassaràs,
i LA♭et quedaràs amb MI♭un pam de nas. LA♭
"Bon vi, que bé RE♭va,
LA♭va bé MI♭vi bo de la bóta.
LA♭Bon vi, que bé RE♭va,
va bé MI♭de la bota el bon LA♭vi."
LA♭Si saps la fórmula
LA♭del màgic doctor Pins,
LA♭si saps la fórmula
LA♭del màgic doctor Pins,
SI♭de fustes i cordills
SI♭en pots fer violins.
I LA♭digues: "Bon RE♭vi, que bé va,
LA♭va bé MI♭vi bo de la bóta.
LA♭Bon vi, que bé RE♭va,
va bé MI♭de la bota el bon LA♭vi."
RE♭ LA♭ MI♭
LA♭ RE♭ LA♭ MI♭ LA♭
Tu LA♭fes-ho com et dic,
tu RE♭fes-ho com et dic,
LA♭o sinó t'embolicaràs, MI♭
va LA♭dir-m'ho el doctor Pins,
un doctor RE♭molt primmirat.
Si ho fas LA♭servir, seràs un màgic de MI♭veriLA♭tat.
I digues: "Bon RE♭vi, que bé va,
LA♭va bé MI♭vi bo de la bóta.
LA♭Bon vi, que bé RE♭va,
va bé MI♭de la bota el bon LA♭vi."
SI♭"Bon vi, que MI♭bé va,
SI♭va bé FAvi bo de la bóta.
SI♭Bon vi, que bé MI♭va,
va bé de la FAbota el bon vi, SI♭
va bé MI♭de la FAbota el bon vi." SI♭
I digues: "Bon MI♭vi, que bé va,
SI♭va bé FAvi bo de la bóta.
SI♭Bon vi, que bé MI♭va,
va bé de la FAbota el bon vi, SI♭
va bé MI♭de la FAbota el bon vi." SI♭
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