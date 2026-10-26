MIAmb el davanSItal blau que DO#mmai em vas reSOL#mgalar, LApels matins enSIdreço la MIcasa, SI MIi obrint les fiSInestres de DO#mla saleta SOL#md'estar, LAventilo l'eSInyor que ha queMIdat. MI7
LATrec de les butSIxaques dels MImeus pantaMI7lons LAel so de les SIteves paMIraules LAi espolso els SIcoixins on et MIfeia peMI7tons LAmentre tu, SIdormint, LAsomiaves fuSIgir. SI7
Tot just MIahir vaig deciSIdir fer draps de DO#mcuina amb aquell vesSOL#mtit que no goLAsava llenSIçar per a poLAder-te oSIlorar. SI7
MIAmb paper de SIdiari he DO#mcreat un enraSOL#mjolat LAper anar de SIl'entrada al MIlavaSIbo MIsense por de SIcauDO#mre o de rellisSOL#mcar LAdamunt els plors SIque t'he aMImagat. MI7
LAI encara que SIsembli tot MIxop i entoMI7llat, LAde fora el vent SIjuga i m'emMIpaita, LAi abans del que et SIpenses MIs'haurà eixuMI7gat LAel to de l'aSIdéu LAde la teva SIveu. SI7
Tot just MIahir vaig deciSIdir fer draps de DO#mcuina amb aquell vesSOL#mtit que et decoLArava els geSInolls amb branques LAplenes de SIflors, i amb un proDO#mgrama SOL#m per LAa teixits deliSIcats, em treuré amb DO#mcalma SOL#m les LAtaques que m'has deiSIxat, les LAtaques que m'has SIdeixat. SI7
Tot just MIahir vaig deciSIdir fer draps de DO#mcuina amb aquell SOL#mvestit que no goLAsava llenSIçar per a poLAder-te oloSIrar, que miraLAré d'esSItripar potser MIdeLAmà. MI