Draps de cuina (Acords)

Amb el davantal blau que mai em vas regalar

Acords Acords
Els Pets
els pets fragil
els pets fragil
MIAmb el davanSItal blau que DO#mmai em vas reSOL#mgalar,
LApels matins enSIdreço la MIcasa, SI
MIi obrint les fiSInestres de DO#mla saleta SOL#md'estar,
LAventilo l'eSInyor que ha queMIdat. MI7

LATrec de les butSIxaques dels MImeus pantaMI7lons
LAel so de les SIteves paMIraules
LAi espolso els SIcoixins on et MIfeia peMI7tons
LAmentre tu, SIdormint, LAsomiaves fuSIgir. SI7

Tot just MIahir vaig deciSIdir
fer draps de DO#mcuina amb aquell vesSOL#mtit
que no goLAsava llenSIçar
per a poLAder-te oSIlorar. SI7

MIAmb paper de SIdiari he DO#mcreat un enraSOL#mjolat
LAper anar de SIl'entrada al MIlavaSIbo
MIsense por de SIcauDO#mre o de rellisSOL#mcar
LAdamunt els plors SIque t'he aMImagat. MI7

LAI encara que SIsembli tot MIxop i entoMI7llat,
LAde fora el vent SIjuga i m'emMIpaita,
LAi abans del que et SIpenses MIs'haurà eixuMI7gat
LAel to de l'aSIdéu LAde la teva SIveu. SI7

Tot just MIahir vaig deciSIdir
fer draps de DO#mcuina amb aquell vesSOL#mtit
que et decoLArava els geSInolls
amb branques LAplenes de SIflors,
i amb un proDO#mgrama SOL#m
per LAa teixits deliSIcats,
em treuré amb DO#mcalma SOL#m
les LAtaques que m'has deiSIxat,
les LAtaques que m'has SIdeixat. SI7

Tot just MIahir vaig deciSIdir
fer draps de DO#mcuina amb aquell SOL#mvestit
que no goLAsava llenSIçar
per a poLAder-te oloSIrar,
que miraLAré d'esSItripar potser MIdeLAmà. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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