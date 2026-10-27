Intro:
FA
Vull poder ad
REmmetre que SI♭no sempre FApuc,
no de
LAmpèn de quants REmcops SOLmho he pro DOvat. FATu has d’enten REmdre que SI♭no tens con FAtrol,
que és u
LAmna il·lusió REmque SOLmet manté lluny del DOmón. FA→No DO→ets SOLm→una REm→màquina, ets SI♭→vulne DO→rable, LAm→com SI♭jo. FA→Tens DO→tot SOLm→el dret REm→a caure, a e SI♭→quivo DO→car-te LAm→molts SI♭cops. FA FA REm SI♭ x2 FAUn i mil REmcops diré que SI♭no passa FAres,
quan ens
LAmsentim tan REmsols, SOLmés només part del DOjoc. FA→No DO→ets SOLm→una REm→màquina, ets SI♭→vulne DO→rable, LAm→com SI♭jo. FA→Tens DO→tot SOLm→el dret REm→a caure, a e SI♭→quivo DO→car-te LAm→molts SI♭cops. FA→No DO→ets SOLm→una REm→màquina, ets SI♭→vulne DO→rable, LAm→com SI♭jo. FA→Tens DO→tot SOLm→el dret REm→a caure, a e SI♭→quivo DO→car-te LAm→molts SI♭cops. FA DO SOLm REm SI♭ DO LAm SI♭ x4 FA SI♭ LAm SI♭ FA SI♭
Vull poder ad
no de
que és u
quan ens