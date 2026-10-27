Dret a caure (Acords)

Vull poder admetre que no sempre puc

Acords Acords
Quart Primera
quart primera neurones a la punta d un iceberg
quart primera neurones a la punta d un iceberg
Intro: FA

Vull poder adREmmetre que SI♭no sempre FApuc,
no deLAmpèn de quants REmcops SOLmho he proDOvat.
FATu has d’entenREmdre que SI♭no tens conFAtrol,
que és uLAmna il·lusió REmque SOLmet manté lluny del DOmón.

FA→No DO→ets SOLm→una REm→màquina, ets SI♭→vulneDO→rable, LAm→com SI♭jo.
FA→Tens DO→tot SOLm→el dret REm→a caure, a eSI♭→quivoDO→car-te LAm→molts SI♭cops.

FA
FA REm SI♭ x2

FAUn i mil REmcops diré que SI♭no passa FAres,
quan ens LAmsentim tan REmsols, SOLmés només part del DOjoc.

FA→No DO→ets SOLm→una REm→màquina, ets SI♭→vulneDO→rable, LAm→com SI♭jo.
FA→Tens DO→tot SOLm→el dret REm→a caure, a eSI♭→quivoDO→car-te LAm→molts SI♭cops.
FA→No DO→ets SOLm→una REm→màquina, ets SI♭→vulneDO→rable, LAm→com SI♭jo.
FA→Tens DO→tot SOLm→el dret REm→a caure, a eSI♭→quivoDO→car-te LAm→molts SI♭cops.

FA DO SOLm REm SI♭ DO LAm SI♭ x4
FA SI♭ LAm SI♭ FA SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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