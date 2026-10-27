DOmaj7 M'he despert mirant la SOLmaj7 mar

amb DOmaj7 una caipirinya en sa SOLmaj7 mà.

MIm7 No sé què hi faig SIm7 aquí,

MIm7 però ja no en vull SIm7 sortir.



S'es DOmaj7 quena tota plena de SOLmaj7 sang,

m'he cla DOmaj7 vat ses roques somi SOLmaj7 ant

MIm7 que me feies so SIm7 frir

com MIm7 un mosquit tota sa SIm7 nit.



LAm De sobte, ones grandi MIm7 oses,

LAm tots es peixos que me SIm7 fan surar

a LAm cent mil metres de s'a MIm7 rena,

i REm7 tu tan petit entre ses

DOmaj7 dunes SOLmaj7 de cous-cous.

DOmaj7 Dunes, SOLmaj7

DOmaj7 dunes SOLmaj7 de cous-cous.

I REsus2 tu tan petit entre ses…



LAm De sobte, ones grandi MIm7 oses,

LAm tots es peixos que me SIm7 fan surar

a LAm cent mil metres de s'a MIm7 rena,

i REm7 tu tan petit entre ses

DOmaj7 dunes SOLmaj7 de cous-cous. DOmaj7 Dunes, SOLmaj7

DOmaj7 dunes SOLmaj7 de cous-cous.

I REsus2 tu tan petit entre ses

DOmaj7 dunes SOLmaj7 de cous-cous.

DOmaj7 Dunes, SOLmaj7

DOmaj7 dunes SOLmaj7 de cous-cous. REsus2



DOmaj7 Dunes, SOLmaj7

DOmaj7 dunes, SOLmaj7

DOmaj7 dunes SOLmaj7

i REsus2 tu tan petit entre ses DOmaj7 dunes de cous-cous.