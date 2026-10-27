DOmaj7M'he despert mirant la SOLmaj7mar amb DOmaj7una caipirinya en sa SOLmaj7mà. MIm7No sé què hi faig SIm7aquí, MIm7però ja no en vull SIm7sortir.
S'esDOmaj7quena tota plena de SOLmaj7sang, m'he claDOmaj7vat ses roques somiSOLmaj7ant MIm7que me feies soSIm7frir com MIm7un mosquit tota sa SIm7nit.
LAmDe sobte, ones grandiMIm7oses, LAmtots es peixos que me SIm7fan surar a LAmcent mil metres de s'aMIm7rena, i REm7tu tan petit entre ses DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. DOmaj7Dunes, SOLmaj7 DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. I REsus2tu tan petit entre ses…
LAmDe sobte, ones grandiMIm7oses, LAmtots es peixos que me SIm7fan surar a LAmcent mil metres de s'aMIm7rena, i REm7tu tan petit entre ses DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. DOmaj7Dunes, SOLmaj7 DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. I REsus2tu tan petit entre ses DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. DOmaj7Dunes, SOLmaj7 DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. REsus2
DOmaj7Dunes, SOLmaj7 DOmaj7dunes, SOLmaj7 DOmaj7dunes SOLmaj7 i REsus2tu tan petit entre ses DOmaj7dunes de cous-cous.