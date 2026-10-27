Dunes de cous-cous (Acords)

M'he despert mirant la mar

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume voltes i voltes
maria jaume voltes i voltes
DOmaj7M'he despert mirant la SOLmaj7mar
amb DOmaj7una caipirinya en sa SOLmaj7mà.
MIm7No sé què hi faig SIm7aquí,
MIm7però ja no en vull SIm7sortir.

S'esDOmaj7quena tota plena de SOLmaj7sang,
m'he claDOmaj7vat ses roques somiSOLmaj7ant
MIm7que me feies soSIm7frir
com MIm7un mosquit tota sa SIm7nit.

LAmDe sobte, ones grandiMIm7oses,
LAmtots es peixos que me SIm7fan surar
a LAmcent mil metres de s'aMIm7rena,
i REm7tu tan petit entre ses
DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous.
DOmaj7Dunes, SOLmaj7
DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous.
I REsus2tu tan petit entre ses…

LAmDe sobte, ones grandiMIm7oses,
LAmtots es peixos que me SIm7fan surar
a LAmcent mil metres de s'aMIm7rena,
i REm7tu tan petit entre ses
DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. DOmaj7Dunes, SOLmaj7
DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous.
I REsus2tu tan petit entre ses
DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous.
DOmaj7Dunes, SOLmaj7
DOmaj7dunesSOLmaj7de cous-cous. REsus2

DOmaj7Dunes, SOLmaj7
DOmaj7dunes, SOLmaj7
DOmaj7dunes SOLmaj7
i REsus2tu tan petit entre ses DOmaj7dunes de cous-cous.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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