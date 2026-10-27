SIm LA SIm MIm
LA RE MIm
SImMón
LAveí,
deREsert
perMImdut
en SImmig de la LAfoscor. RE MIm
SImMón
LAferit,
SImmig adorSOLmit.
SImFes-li front LAal SImsol! MIm
SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!
SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!
SImMón
seLAcret,
fruit REd’un acciMImdent,
de cossos de LAgel. SIm MIm
SImMón
LAcovard,
REple de
foMImrats,
com SImsi fossis el LAblanc
de REtants mons lluMImnyans…
SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!
SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!
RE LA SIm MIm
RE LA RE SOL
SImTens la caLAra més trisREta
MImque he vist SImmai.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.