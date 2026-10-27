Eclipsi (Acords)

en mig de la foscor

Acords Acords
Maria Rodés
maria rodes ecliptica
maria rodes ecliptica
SIm LA SIm MIm
LA RE MIm

SImMón
LAveí,
deREsert
perMImdut
en SImmig de la LAfoscor. RE MIm

SImMón
LAferit,
SImmig adorSOLmit.

SImFes-li front LAal SImsol! MIm

SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!
SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!

SImMón
seLAcret,
fruit REd’un acciMImdent,
de cossos de LAgel. SIm MIm

SImMón
LAcovard,
REple de
foMImrats,
com SImsi fossis el LAblanc
de REtants mons lluMImnyans…

SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!
SOLFes-li front al RE→SIm→LAsol!

RE LA SIm MIm
RE LA RE SOL

SImTens la caLAra més trisREta
MImque he vist SImmai.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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