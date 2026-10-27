Efecte papallona (Acords)

Single publicat el 20 de març de 2026

Acords Acords
Cris Juanico
USOLna casual miDOadd9rada
FA6add9travessant aDOadd9quell vell carSOLrer DOadd9 FA6add9 DOadd9
va donar SOLpeu a una meloDOadd9dia
FA6add9que amb foc se'm DOadd9va gravar al cerSOLvell. DOadd9 FA6add9 DOadd9
Aquells SOLulls que m'afiDOadd9naven
FA6add9i m'anaven DOadd9gallinant la SOLpell, DOadd9 FA6add9 DOadd9
i del SOLcel em queien DOadd9versos.
FA6add9Què no poDOadd9dria anar SOLbé? DOadd9 FA6add9 DOadd9
LAmL'efecte REpapallona LAmes va precipiREtar
de la miSOLrada a un somDOadd9riure
FA6add9i no ho DOvaig poder eviSOLtar. DOadd9 FA6add9 DOadd9

Un pesSOLsic de simpaDOadd9tia
FA6add9va reveDOadd9lar compliciSOLtat, DOadd9 FA6add9 DOadd9
un polSOLsim de picarDOadd9dia
FA6add9i una mica DOadd9mica de peSOLcat. DOadd9 FA6add9 DOadd9

LAmDel somriuREre a les paraules, LAmdolces com REmel,
LAmde les paREraules als llavis SOLde caraDOadd9mel. RE REsus4 RE

Com el SOLcel DOadd9depoFA6add9nent, DOadd9
esSOLquitxat de coDOadd9lors i toFA6add9nades al DOadd9vent.
Com el SOLcel DOadd9depoFA6add9nent, DOadd9
on briSOLllen els teus DOadd9ulls i omplen FA6add9el firmaDOadd9ment.
Com el SOLcel.

LAmDel somriuREre a les paraules, LAmdolces com REmel,
LAmde les paREraules als llavis SOLde caraDOadd9mel. RE MI

Com el LAcel REde poSOLnent, RE
esLAquitxat de coRElors i toSOLnades al REvent.
Com el LAcel REde poSOLnent, RE
on briLAllen els teus REulls i omplen SOLel firmaREment.
Com el LAcel REde poSOLnent, RE
esLAquitxat de coRElors i toSOLnades al REvent.
Com el LAcel REde poSOLnent, RE
on briLAllen els teus REulls i omplen SOLel firmaREment.

Com el LAcel, RE SOL RE
com el LAcel, RE SOL RE
com el LAcel, RE SOL RE
com el LAcel. RE SOL RE/FA# LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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