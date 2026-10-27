U
SOLna casual mi DOadd9rada FA6add9travessant a DOadd9quell vell car SOLrer DOadd9 FA6add9 DOadd9
va donar
SOLpeu a una melo DOadd9dia FA6add9que amb foc se'm DOadd9va gravar al cer SOLvell. DOadd9 FA6add9 DOadd9
Aquells
SOLulls que m'afi DOadd9naven FA6add9i m'anaven DOadd9gallinant la SOLpell, DOadd9 FA6add9 DOadd9
i del
SOLcel em queien DOadd9versos. FA6add9Què no po DOadd9dria anar SOLbé? DOadd9 FA6add9 DOadd9 LAmL'efecte REpapallona LAmes va precipi REtar
de la mi
SOLrada a un som DOadd9riure FA6add9i no ho DOvaig poder evi SOLtar. DOadd9 FA6add9 DOadd9
Un pes
SOLsic de simpa DOadd9tia FA6add9va reve DOadd9lar complici SOLtat, DOadd9 FA6add9 DOadd9
un pol
SOLsim de picar DOadd9dia FA6add9i una mica DOadd9mica de pe SOLcat. DOadd9 FA6add9 DOadd9 LAmDel somriu REre a les paraules, LAmdolces com REmel, LAmde les pa REraules als llavis SOLde cara DOadd9mel. RE REsus4 RE
Com el
SOLcel DOadd9depo FA6add9nent, DOadd9
es
SOLquitxat de co DOadd9lors i to FA6add9nades al DOadd9vent.
Com el
SOLcel DOadd9depo FA6add9nent, DOadd9
on bri
SOLllen els teus DOadd9ulls i omplen FA6add9el firma DOadd9ment.
Com el
SOLcel. LAmDel somriu REre a les paraules, LAmdolces com REmel, LAmde les pa REraules als llavis SOLde cara DOadd9mel. RE MI
Com el
LAcel REde po SOLnent, RE
es
LAquitxat de co RElors i to SOLnades al REvent.
Com el
LAcel REde po SOLnent, RE
on bri
LAllen els teus REulls i omplen SOLel firma REment.
Com el
LAcel REde po SOLnent, RE
es
LAquitxat de co RElors i to SOLnades al REvent.
Com el
LAcel REde po SOLnent, RE
on bri
LAllen els teus REulls i omplen SOLel firma REment.
Com el
LAcel, RE SOL RE
com el
LAcel, RE SOL RE
com el
LAcel, RE SOL RE
com el
LAcel. RE SOL RE/ FA# LA
va donar
Aquells
i del
de la mi
Un pes
un pol
Com el
es
Com el
on bri
Com el
Com el
es
Com el
on bri
Com el
es
Com el
on bri
Com el
com el
com el
com el