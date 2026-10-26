DO#mAra una SIaltra priFA#mmavera ha florit als teus peus. DO#mHem caiSIgut de la FA#mfiguera, ens hem fet mal, però hem après DO#mque noSImés mirant FA#menrere hem pogut seguir endaLAvant, ho tornaMIria a fer mil SIcops, de tant en tant.
DO#mCada dia SIfem més bones FA#mtotes les nostres històries, DO#manem sobreviSIvint del cuenFA#mto, com fulles per l’Amazones. DO#mAra estem aSIquí, celebrem que FA#mho podem celebrar, DO#mpermeteu-nos SIque se’ns en vagi FA#mde les mans.
Perquè ara DO#msona, aquesta la fem SIbona, el teu ritme proFA#mvoca un efecte papaDO#mllona.
I ho feies tan DO#mamunt, era inexplicablement SIflipant, tan FA#mamunt, perdem-nos enmig DO#mdel fum.
DO#mSIFA#m x2
I avui porto a la maDO#mleta les ganes de SIseguir, no em cal arribar a la FA#mmeta, vull perdre'm pel DO#mcamí. Que només mirant enSIrere hem pogut tirar enFA#mdavant, i ho tornaria a fer mil cops, de tant DO#men tant.
DO#mCada dia SIfem més bones FA#mtotes les nostres històries, DO#manem sobreviSIvint del cuenFA#mto, com fulles per l’Amazones. DO#mAra estem aSIquí, celebrem que FA#mho podem celebrar, DO#mpermeteu-nos SIque se’ns en vagi FA#mde les mans.
Perquè ara DO#msona, aquesta la fem SIbona, el teu ritme proFA#mvoca un efecte papaDO#mllona.
I ho feies tan DO#mamunt, era inexplicablement SIflipant, tan FA#mamunt, perdem-nos enmig DO#mdel fum.