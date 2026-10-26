Efecte papallona ft. Miki Núñez (Acords)

Ara una altra primavera ha florit als teus peus

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats f5
doctor prats f5
DO#m SI FA#m

DO#mAra una SIaltra priFA#mmavera ha florit als teus peus.
DO#mHem caiSIgut de la FA#mfiguera, ens hem fet mal, però hem après
DO#mque noSImés mirant FA#menrere
hem pogut seguir endaLAvant,
ho tornaMIria a fer mil SIcops, de tant en tant.

DO#mCada dia SIfem més bones FA#mtotes les nostres històries,
DO#manem sobreviSIvint del cuenFA#mto, com fulles per l’Amazones.
DO#mAra estem aSIquí, celebrem que FA#mho podem celebrar,
DO#mpermeteu-nos SIque se’ns en vagi FA#mde les mans.

Perquè ara DO#msona,
aquesta la fem SIbona,
el teu ritme proFA#mvoca
un efecte papaDO#mllona.

I ho feies tan DO#mamunt,
era inexplicablement SIflipant,
tan FA#mamunt,
perdem-nos enmig DO#mdel fum.

DO#m SI FA#m x2

I avui porto a la maDO#mleta
les ganes de SIseguir,
no em cal arribar a la FA#mmeta,
vull perdre'm pel DO#mcamí.
Que només mirant enSIrere
hem pogut tirar enFA#mdavant,
i ho tornaria a fer mil cops, de tant DO#men tant.

DO#mCada dia SIfem més bones FA#mtotes les nostres històries,
DO#manem sobreviSIvint del cuenFA#mto, com fulles per l’Amazones.
DO#mAra estem aSIquí, celebrem que FA#mho podem celebrar,
DO#mpermeteu-nos SIque se’ns en vagi FA#mde les mans.

Perquè ara DO#msona,
aquesta la fem SIbona,
el teu ritme proFA#mvoca
un efecte papaDO#mllona.

I ho feies tan DO#mamunt,
era inexplicablement SIflipant,
tan FA#mamunt,
perdem-nos enmig DO#mdel fum.

SI FA#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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