Eix de rotació (Acords)

Creuant el cel

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra cercles
sopa de cabra cercles
LAm FA DO
SOL→ LAm FA SOLsus4 SOL

LAmCreFAuant el DOcel,
junts SOL→l’uniLAmvers
FAbuscant la SOLsus4clau. SOL

LAmDeFAformo el DOtemps.
L’aSOL→mor no LAmsent
FAla graveSOLsus4tat. SOL

LAm FA DO
SOL→ LAm FA SOLsus4 SOL

LAmAnem, FAconstruïm reDOcords
amb SOL→pensaLAmments,
FApintant els SOLsus4anys. SOL

LAmHem dibuiFAxat aquells oDOcells
que esSOL→capaLAmran
d’un FAaltre hivern voSOLsus4lant. SOL

FAI quan m’aSOLturo a veure MImcom se’n FAvan,
comença el SOLmeu viatge per la MImimmensiFAtat.
Em trenco SOLen mil bocins que es MImvan fent FAgrans,
perduts en SOLun viatge inteMImrestel·FAlar.

LAm FA DO
SOL→ LAm FA SOLsus4 SOL

LAmNo hi FAha conDOsens,
noSOL→més preLAmsent,
FAnomés SOLsus4combats. SOL

LAmHe anat fins als FAlímits del DOtemps
busSOL→cant reLAmmeis
FAal teu SOLsus4costat. SOL

FAI quan m’aSOLturo a veure MImcom te’n FAvas,
comença el SOLmeu viatge per la MImimmensiFAtat.
Em trenco SOLen mil bocins que es MImvan fent FAgrans,
perduts en SOLun viatge inteMImrestel·FAlar.

No ho sents?SOLEsMImtic aquí espeFArant,
perdut en un SOLviMImatge interestel·FAlar.
No ho sents, SOLcaMImient? Em tens al teu cosFAtat,
perdut en un viSOLatMImge en aquesta immensiFAtat.

No em SOL→MIm→FAsents?
Perduts en un viatge en aquesta immensiSOL→MIm→FAtat.
No em sents, caient? Et tinc al meu cosSOL→MIm→FAtat,
perduda en SOLun viatge eLAmtern. FA DO LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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