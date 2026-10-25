LAm FA DO
SOL→ LAm FA SOLsus4 SOL
LAmCreFAuant el DOcel,
junts SOL→l’uniLAmvers
FAbuscant la SOLsus4clau. SOL
LAmDeFAformo el DOtemps.
L’aSOL→mor no LAmsent
FAla graveSOLsus4tat. SOL
LAm FA DO
SOL→ LAm FA SOLsus4 SOL
LAmAnem, FAconstruïm reDOcords
amb SOL→pensaLAmments,
FApintant els SOLsus4anys. SOL
LAmHem dibuiFAxat aquells oDOcells
que esSOL→capaLAmran
d’un FAaltre hivern voSOLsus4lant. SOL
FAI quan m’aSOLturo a veure MImcom se’n FAvan,
comença el SOLmeu viatge per la MImimmensiFAtat.
Em trenco SOLen mil bocins que es MImvan fent FAgrans,
perduts en SOLun viatge inteMImrestel·FAlar.
LAm FA DO
SOL→ LAm FA SOLsus4 SOL
LAmNo hi FAha conDOsens,
noSOL→més preLAmsent,
FAnomés SOLsus4combats. SOL
LAmHe anat fins als FAlímits del DOtemps
busSOL→cant reLAmmeis
FAal teu SOLsus4costat. SOL
FAI quan m’aSOLturo a veure MImcom te’n FAvas,
comença el SOLmeu viatge per la MImimmensiFAtat.
Em trenco SOLen mil bocins que es MImvan fent FAgrans,
perduts en SOLun viatge inteMImrestel·FAlar.
No ho sents?SOLEsMImtic aquí espeFArant,
perdut en un SOLviMImatge interestel·FAlar.
No ho sents, SOLcaMImient? Em tens al teu cosFAtat,
perdut en un viSOLatMImge en aquesta immensiFAtat.
No em SOL→MIm→FAsents?
Perduts en un viatge en aquesta immensiSOL→MIm→FAtat.
No em sents, caient? Et tinc al meu cosSOL→MIm→FAtat,
perduda en SOLun viatge eLAmtern. FA DO LAm
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