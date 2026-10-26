El bandoler (Acords)

Era el segle dinou

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach ara 25 anys en directe
lluis llach ara 25 anys en directe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Era el SImseLAgle diSImnou,
el seu REnom JoSOLan SerREra,
bandoSOLler per vocaFA#ció,
el seu SImmot: MIm“en LaSImpera”.

Li agradava LAla SImsang
ben REfresSOLca i ben REnova
per feSOLrides broFA#llant
i embruSImtint MImla SImroba.

Se sentiLAen criSImdar
a les REvícSOLtimes REboges
per la SOLpor i el doFA#lor:
“pieSImtat,MImpieSImtat!”

-No LAem maSImteu,
jo tinc REdos fills i SOLuna esREposa,
us daFA#ré tot mon diSImner,
però no em FA#claveu eixa SOLdaga.

SIm-No LAem maSImteu,
us deREmano SOLper ma REmare!
-Reseu FA#l'últim 'Crec en SImDéu'
-pietat, LApieSImtat!

I poc LAa SImpoc
va claREvant-li SOLpunyaRElades,
el seu SOLmot era “en LaFA#pera”,
bandoSImler per MImvocaSImció.

L’endeLAmà, SIm
davant REla VerSOLge del RECarme,
hi ha SOLun home que està FA#pregant,
de dos SImciris enMImcén la SImflama.

I aiLAxí, SIm
per caREmins SOLi munREtanyes,
se senFA#ten els forts SImcrits
de la FA#gent que en Lapera SOLmata.

SIm-No LAem maSImteu,
jo tinc REdos fills i SOLuna esREposa,
us daFA#ré tot mon diSImner,
però no em FA#claveu eixa SOLdaga.

SIm-No LAem maSImteu,
us deREmano SOLper ma REmare!
-Reseu FA#l'últim 'Crec en SImDéu'
-pietat, LApieSImtat!

I alLAtre SImcop,
la VerREge té uSOLna pleREgària
i per SOLl’ànima d’un FA#mort
dos SImciris ja MImtenen SImflama.

Però LAen Joan SerSImra
avui REja no SOLha tinREgut sort.
Dos solFA#dats l’han agaSImfat
i aFA#ra resta entre SOLbarrots.

I SImtotLAhom de bon maSIm
veu la REforca SOLprepaRErada,
en LaFA#pera dona un SImcrit:
és la FA#última plegàSOLria.

- Quan SImjo LAsigui ben SImmort
i penREjat de SOLl’alta REforca
i deFA#falleixi mon SImcor
i m’aFA#neu a posar a la SOLfossa,

que algú SImreLAsi una pleSImgària
davant REla VerSOLge del RECarme
i que dos FA#ciris tinguin SImflama.
Ningú ho LAva SImfer.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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