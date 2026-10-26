La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Era el
SImse LAgle di SImnou,
el seu
REnom Jo SOLan Ser REra,
bando
SOLler per voca FA#ció,
el seu
SImmot: MIm“en La SImpera”.
Li agradava
LAla SImsang
ben
REfres SOLca i ben REnova
per fe
SOLrides bro FA#llant
i embru
SImtint MImla SImroba.
Se senti
LAen cri SImdar
a les
REvíc SOLtimes REboges
per la
SOLpor i el do FA#lor:
“pie
SImtat, MImpie SImtat!”
-No
LAem ma SImteu,
jo tinc
REdos fills i SOLuna es REposa,
us da
FA#ré tot mon di SImner,
però no em
FA#claveu eixa SOLdaga. SIm-No LAem ma SImteu,
us de
REmano SOLper ma REmare!
-Reseu
FA#l'últim 'Crec en SImDéu'
-pietat,
LApie SImtat!
I poc
LAa SImpoc
va cla
REvant-li SOLpunya RElades,
el seu
SOLmot era “en La FA#pera”,
bando
SImler per MImvoca SImció.
L’ende
LAmà, SIm
davant
REla Ver SOLge del RECarme,
hi ha
SOLun home que està FA#pregant,
de dos
SImciris en MImcén la SImflama.
I ai
LAxí, SIm
per ca
REmins SOLi mun REtanyes,
se sen
FA#ten els forts SImcrits
de la
FA#gent que en Lapera SOLmata. SIm-No LAem ma SImteu,
jo tinc
REdos fills i SOLuna es REposa,
us da
FA#ré tot mon di SImner,
però no em
FA#claveu eixa SOLdaga. SIm-No LAem ma SImteu,
us de
REmano SOLper ma REmare!
-Reseu
FA#l'últim 'Crec en SImDéu'
-pietat,
LApie SImtat!
I al
LAtre SImcop,
la Ver
REge té u SOLna ple REgària
i per
SOLl’ànima d’un FA#mort
dos
SImciris ja MImtenen SImflama.
Però
LAen Joan Ser SImra
avui
REja no SOLha tin REgut sort.
Dos sol
FA#dats l’han aga SImfat
i a
FA#ra resta entre SOLbarrots.
I
SImtot LAhom de bon ma SImtí
veu la
REforca SOLprepa RErada,
en La
FA#pera dona un SImcrit:
és la
FA#última plegà SOLria.
- Quan
SImjo LAsigui ben SImmort
i pen
REjat de SOLl’alta REforca
i de
FA#falleixi mon SImcor
i m’a
FA#neu a posar a la SOLfossa,
que algú
SImre LAsi una ple SImgària
davant
REla Ver SOLge del RECarme
i que dos
FA#ciris tinguin SImflama.
Ningú ho
LAva SImfer.
el seu
bando
el seu
Li agradava
ben
per fe
i embru
Se senti
a les
per la
“pie
-No
jo tinc
us da
però no em
us de
-Reseu
-pietat,
I poc
va cla
el seu
bando
L’ende
davant
hi ha
de dos
I ai
per ca
se sen
de la
jo tinc
us da
però no em
us de
-Reseu
-pietat,
I al
la Ver
i per
dos
Però
avui
Dos sol
i a
I
veu la
en La
és la
- Quan
i pen
i de
i m’a
que algú
davant
i que dos
Ningú ho