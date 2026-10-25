Intro:
SOL RE SOL RE x2 DOAcabava SOLd'arribar, DOnomés volia tran SOLquil·litat LAmdesprés de nits hu REmides a la carre DOtera.
Ell se'm va posar
SOLa davant, DOno em vaig saber SOLcontrolar, LAmva caure en mig d'u REna bassa de sang i em DOva dir: SOL"Jo era el boig de la ciu DOtat, tu m'has ma REtat, SOLm'hauràs de substi DOtuir d'ara enda REvant". DOVan acceptar SOLla condemna DOper majori SOLa absoluta, LAmni tan sols vaig po REder-me defen DOsar.
"Vagaràs fins
SOLl'últim dia, DOtambé de nit per SOLtota la vila, LAmtu ets l'elegit REper tots", em van DOdir. SOL" Tu ets el boig de la ciu DOtat, tu l'has ma REtat, SOLl'hauràs de substi DOtuir d'ara enda REvant."
"
SOLTu ets el boig de la ciu DOtat, tu l'has ma REtat, SOLl'hauràs de substi DOtuir d'ara enda REvant." DOVaig passant SOLdies i dies, DOaguantant humilia SOLcions, LAml'odi no té REforça quan s'està DOsol.
Caure dins
SOLd'aquest forat DOdel que no puc es SOLcapar LAmem fa cantar REper suportar el do DOlor. SOL" Soc el boig de la ciu DOtat, jo el vaig ma REtar, SOLl'hauré de substi DOtuir d'ara enda REvant."
"
SOLSoc el boig de la ciu DOtat, jo el vaig ma REtar, SOLl'hauré de substi DOtuir DOfins que algú a REcabi amb SOLmi, DOfins que algú a REcabi amb SOLmi, DOfins que algú, algú, REalgú acabi amb SOLmi". DO SOL
Ell se'm va posar
"Vagaràs fins
"
Caure dins
"