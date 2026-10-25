El boig de la ciutat (Acords)

Acabava d'arribar

Acords Acords
Sopa de Cabra
Acords de l'àlbum "Sopa de cabra" per a guitarra, piano i ukelele
Acords de l'àlbum "Sopa de cabra" per a guitarra, piano i ukelele
Intro: SOL RE SOL RE x2

DOAcabava SOLd'arribar,
DOnomés volia tranSOLquil·litat
LAmdesprés de nits huREmides a la carreDOtera.

Ell se'm va posar SOLa davant,
DOno em vaig saber SOLcontrolar,
LAmva caure en mig d'uREna bassa de sang i em DOva dir:

SOL"Jo era el boig de la ciuDOtat, tu m'has maREtat,
SOLm'hauràs de substiDOtuir d'ara endaREvant".

DOVan acceptar SOLla condemna
DOper majoriSOLa absoluta,
LAmni tan sols vaig poREder-me defenDOsar.

"Vagaràs fins SOLl'últim dia,
DOtambé de nit per SOLtota la vila,
LAmtu ets l'elegit REper tots", em van DOdir.

SOL" Tu ets el boig de la ciuDOtat, tu l'has maREtat,
SOLl'hauràs de substiDOtuir d'ara endaREvant."
" SOLTu ets el boig de la ciuDOtat, tu l'has maREtat,
SOLl'hauràs de substiDOtuir d'ara endaREvant."

DOVaig passant SOLdies i dies,
DOaguantant humiliaSOLcions,
LAml'odi no té REforça quan s'està DOsol.

Caure dins SOLd'aquest forat
DOdel que no puc esSOLcapar
LAmem fa cantar REper suportar el doDOlor.

SOL" Soc el boig de la ciuDOtat, jo el vaig maREtar,
SOLl'hauré de substiDOtuir d'ara endaREvant."
" SOLSoc el boig de la ciuDOtat, jo el vaig maREtar,
SOLl'hauré de substiDOtuir
DOfins que algú aREcabi amb SOLmi,
DOfins que algú aREcabi amb SOLmi,
DOfins que algú, algú, REalgú acabi amb SOLmi".

DO SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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