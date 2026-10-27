El bolet (Acords)

Soc un bolet molt petitó

Acords Acords
Jordi Tonietti
jordi tonietti el bolet petito
jordi tonietti el bolet petito
DO SOL RE SOL
DO SOL RE SOL
DO SOL RE SOL
DO SOL RE SOL

Soc un bolet molt DOpetiSOLtó,
DOensenyo el barSOLret
quan REve la tarSOLdor.
Quan REve la tarSOLdor.

DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluSOLja!
DOXimxibiribiSOLbom!M’agraREda el sol! SOL
DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluja! SOL
DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol! SOL

Soc un bolet molt DOpetiSOLtó,
DOcreixo sota SOLels pins
i enREmig la verSOLdor.
I enREmig la verSOLdor.

DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluSOLja!
DOXimxibiribiSOLbom!M’agraREda el sol! SOL
DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluja! SOL
DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol! SOL

DO SOL RE SOL
DO SOL RE SOL
DO SOL RE SOL
DO SOL RE SOL

Soc un bolet molt DOpetiSOLtó,
DOensenyo el barSOLret
quan REve la tarSOLdor.
Quan REve la tarSOLdor.

DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluSOLja!
DOXimxibiribiSOLbom!M’agraREda el sol! SOL
DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluja! SOL
DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol!SOL
DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol!SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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