Soc un bolet molt DOpetiSOLtó, DOensenyo el barSOLret quan REve la tarSOLdor. Quan REve la tarSOLdor.
DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluSOLja! DOXimxibiribiSOLbom!M’agraREda el sol! SOL DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluja! SOL DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol! SOL
Soc un bolet molt DOpetiSOLtó, DOcreixo sota SOLels pins i enREmig la verSOLdor. I enREmig la verSOLdor.
DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluSOLja! DOXimxibiribiSOLbom!M’agraREda el sol! SOL DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluja! SOL DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol! SOL
DOSOLRESOL DOSOLRESOL DOSOLRESOL DOSOLRESOL
Soc un bolet molt DOpetiSOLtó, DOensenyo el barSOLret quan REve la tarSOLdor. Quan REve la tarSOLdor.
DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluSOLja! DOXimxibiribiSOLbom!M’agraREda el sol! SOL DOXim xibiribiSOLbom! M’agraREda la pluja! SOL DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol!SOL DOXimxibiribiSOLbom!M’agrada REel sol!SOL