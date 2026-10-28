El bosc de formigó (Acords)

L'altre dia vaig buscar el teu nom

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait l ultim concert en directe
sangtrait l ultim concert en directe
REmL'alSI♭tre DOdia vaig buscar el teu nom
REmen SI♭el DOtronc d'aquell roure tan vell,
REmtesSI♭tiDOmoni del desig dels dos,
REmsiSI♭lenDOciós confident entre els arbres,
REmpeSI♭DOd'aquell roure ja res quedava,
REmtot SI♭eDOra estrany, diferent.

FASeREmrina, Serina...
SI♭m'han robat REmels records.
FASeREmrina, Serina...
SI♭un DOvell somni d'amor.

REmEls grans arSI♭bres ja no DOhi eren pas,
REmdels petits SI♭no en quedaDOven ni branques,
REmen aquell SI♭bosc ara DOés tot ciment,
REmsilenciSI♭ós confident DOd'ombres blanques,
REmi d'aquell SI♭roure ja DOres quedava,
REmtot eSI♭ra estrany, DOdiferent.

REmFAque algú els va tallar per poder-ne fer
DOfuSI♭lles DOde paper
REmon FAla gent ara escriu, jo què sé,
SOLm7parauLAles d'amor o de fe.

FASeREmrina, Serina... SI♭m'han robat REmels records.
FASeREmrina, Serina... SI♭un DOvell somni d'amor.

REmDiu FAla DOgent que és absurd, mai el trobaré,
SI♭tot DOserà per res.
REmNinFAgú sap que aquell dia
SOLm7tu i LAjo vam fer l'amor als seus peus.

REmSoFAbre DOel ciment, jo hi vaig gravar un nou cor
SI♭amb DOel teu nom, el meu nom i una data.
REmPotFAser en mil anys hi creixerà un nou bosc,
SOLm7i entre LAels seus troncs aquest cor serà un altre.

FASeREmrina, Serina... SI♭m'han robat REmels records.
FASeREmrina, Serina... SI♭un DOvell somni d'amor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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