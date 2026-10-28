REmL'alSI♭tre DOdia vaig buscar el teu nom REmen SI♭el DOtronc d'aquell roure tan vell, REmtesSI♭tiDOmoni del desig dels dos, REmsiSI♭lenDOciós confident entre els arbres, REmpeSI♭rò DOd'aquell roure ja res quedava, REmtot SI♭eDOra estrany, diferent.
REmEls grans arSI♭bres ja no DOhi eren pas, REmdels petits SI♭no en quedaDOven ni branques, REmen aquell SI♭bosc ara DOés tot ciment, REmsilenciSI♭ós confident DOd'ombres blanques, REmi d'aquell SI♭roure ja DOres quedava, REmtot eSI♭ra estrany, DOdiferent.
REmSé FAque algú els va tallar per poder-ne fer DOfuSI♭lles DOde paper REmon FAla gent ara escriu, jo què sé, SOLm7parauLAles d'amor o de fe.
REmDiu FAla DOgent que és absurd, mai el trobaré, SI♭tot DOserà per res. REmNinFAgú sap que aquell dia SOLm7tu i LAjo vam fer l'amor als seus peus.
REmSoFAbre DOel ciment, jo hi vaig gravar un nou cor SI♭amb DOel teu nom, el meu nom i una data. REmPotFAser en mil anys hi creixerà un nou bosc, SOLm7i entre LAels seus troncs aquest cor serà un altre.