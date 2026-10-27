SOLPassà SImla frontera al maleter
MImd'un DOMercedes verd i atrotinat,
LAmla MImprimera nit en un caixer,
DOla seREgüent sota el pont de la ciutat.
SOLLa terSImcera pensà en el camí fet,
MImi la DOquarta somià en com desfer-lo;
LAmmenMImtre remugaven els budells,
DO→REllamps i trons feien baixar el cel.
MImLa SOLnit empara els cecs
LAi les LA7tempesMImtes els lladres,
SOLno hi REha pany si és prou l'afany.
MImI d'aSOLquesta manera
LAaprenLA7gué, el MImCalavera,
SOLa salREtar parets i a obrir candaus.
SOLLa cinSImquena nit també plogué,
MIml'aDOdrenalina prou té el seu encant.
LAmEl MImseu sisè camí no se n'estigué
DOi perREdé la por del debutant.
SOLLa seSImtena nit es va confiar
MImi en DOsortir, arraulit i panteixant,
LAmdaMImvant la reixa humida d'aquell forn de pa,
DOdos REgendarmes i el blau llampegant.
MImLa SOLnit empara els cecs
LAi les LA7tempesMImtes els lladres,
SOLno hi REha pany si és prou l'afany.
MImI d'aSOLquesta manera
LAaprenLA7gué, el MImCalavera,
SOLa salREtar parets i a obrir candaus.
SOLEntrà SIma comissaria emmanillat,
MImremuDOgant dins un cotxe cel·lular.
LAmLa MImprimera nit no va dormir res,
DOi el REvespre següent ja era al carrer.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.