El camí (Acords)

Un dia un home em va dir: «si agafes aquest camí arribaràs on vols arribar»

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LA SI LA SI

MIUn dia un home em va dir: FA#m«si agafes aquest SOL#mcamí arribaràs LAon SOL#mvols arribar».
LAI jo li vaig fer SIcas, anava caminant, DO#mperò SIel camí s’anava LAenSOL#mverdissant.
LAVaig poder sortir ben esgarSIrinxat, però almenys SOL#per fi vaig poder LAreposar.
Tot reflexionant sobre el que haviSIa passat, vaig decidir torMInar a començar.

LA SI LA SI

MIDe bon començament, amb els FA#mànims renovats i amb SOL#muna gran fiLAnaliSOL#mtat.
LAAnava decidit, corSIria sens parar, friDO#msava SIper arribar! LA SOL#m
LADe tant mirar endavant vaig SIempassegar amb una arrel SOL#de pi molt gran. LA
Sort d’una noia que passava SIper allà i les ferides em MIva curar.

LA SI LA SI

MII ens vàrem fer amics, i caFA#mminàvem plegats, i és que SOL#mestàvem enaLAmoSOL#mrats!
LATot era tan bonic, miràvem SIles flors, fèiem l’amor al DO#mmig SIdel bosc. LA SOL#m
LADe sobte ens vam mirar i SIvam al·lucinar! I SOL#és que havíem arriLAbat!
I és que sembla estrany: quan SIvas acompanyat, el camí es fa MImolt menys llarg.

LA SI LA SI
LA SI LA SI
LA SI LA SI
LA SI LA SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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