RE LA RE LA RE
EiSOLxiu tots de casa, que DOla festa REbull,
feu DOdolços de SOLnata i REcoques de SOLbrull.
Polimenteu DOfustes, emSOLblanquineu REmurs
DOperquè Carles SOLd’ÀustriREa ha jurat els SOLFurs.
RE LA RE LA RE
EnSOLrameu de murta plaDOces i carRErers,
aDObastiu de SOLpiules, xaREvals i xiSOLquets.
Aclariu la DOgola amb vi SOLi moscaREtell,
DOque no hi ha SOLqui paREre el pas dels mauSOLlets.
LA RE
ViSOLne, Pilareta, que et DOpegue un sacREsó,
els DOpeixos en SOLl’aigua i els REamos al SOLclot,
i si no l’emDOpara el SOLNostre SeREnyor,
DOtallarem la SOLcua REa Felip de BorSOLbó.
RE LA RE LA RE
Si SOLl’oratge es gira en DOmal dels mauRElets,
vinDOdran altres SOLdies que REbufe bon SOLvent.
Quant més curt ens DOlliguen, més SOLperill tinREdran.
DOPasseu-me la SOLboREta i seguiu toSOLcant.
RE LA RE LA
RE LA RE LA RE
LA
RE LA RE LA
RE LA RE LA
RE LA RE LA RE
LA
RE LA RE LA SIm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.