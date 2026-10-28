El cap ple d'ocells (Acords)

Els teus ocells es preparen

Acords Acords
Sidonie
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396
Els REsus2teusoREcells REsus2espreREparen,
han haREsus2gut de muREdar el REsus2seu ploREmatge.
I sé SImque quan ets REaire, SOLmai sé cap on REvas
SImquan t'aREfanyes MIm7a buscar camins de cel i REsus2mar.

Els REsus2teusoREcells REsus2ara em REmiren
danREsus2sant en esREtols i REsus2sincroREnia.
Tinc SImun telesREcopi SOLper poder miRErar
SImles acroREbàcies i aMIm7questa ànsia teva per marLAxar.

SOLTens el cap tan ple d'ocells
REque quan bufa, porta el vent,
SIm7has d'anar sempre a contracorMImrent.
SOLTens el cap tan ple d'ocells
REque quan bufa, porta el vent,
SIm7has d'anar sempre a contracorMImrent.

OREsus2cell de REpas, REsus2no sé on REpares,
no sé REsus2pas com lleREgir REsus2els teus REmapes,
SIm7però jo t'esREtimo i aSOLquest és el meu REnord.
SIm7Ja soc RElliure MIm7per marxar d'aquí i volar tot LAsol.

SOLTens el cap tan ple d'ocells
REque quan bufa, porta el vent,
SIm7has d'anar sempre a contracorMImrent.
SOLTens el cap tan ple d'ocells
REque quan bufa, porta el vent,
SIm7has d'anar sempre a contracorMImrent.

SOLTens el cap tan ple d'ocells
REque quan bufa, porta el vent,
SIm7has d'anar sempre a contracorMImrent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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