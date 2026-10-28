Els
REsus2teuso REcells REsus2espre REparen,
han ha
REsus2gut de mu REdar el REsus2seu plo REmatge.
I sé
SImque quan ets REaire, SOLmai sé cap on REvas SImquan t'a REfanyes MIm7a buscar camins de cel i REsus2mar.
Els
REsus2teuso REcells REsus2ara em REmiren
dan
REsus2sant en es REtols i REsus2sincro REnia.
Tinc
SImun teles REcopi SOLper poder mi RErar SImles acro REbàcies i a MIm7questa ànsia teva per mar LAxar. SOLTens el cap tan ple d'ocells REque quan bufa, porta el vent, SIm7has d'anar sempre a contracor MImrent. SOLTens el cap tan ple d'ocells REque quan bufa, porta el vent, SIm7has d'anar sempre a contracor MImrent.
O
REsus2cell de REpas, REsus2no sé on REpares,
no sé
REsus2pas com lle REgir REsus2els teus REmapes, SIm7però jo t'es REtimo i a SOLquest és el meu REnord. SIm7Ja soc RElliure MIm7per marxar d'aquí i volar tot LAsol. SOLTens el cap tan ple d'ocells REque quan bufa, porta el vent, SIm7has d'anar sempre a contracor MImrent. SOLTens el cap tan ple d'ocells REque quan bufa, porta el vent, SIm7has d'anar sempre a contracor MImrent. SOLTens el cap tan ple d'ocells REque quan bufa, porta el vent, SIm7has d'anar sempre a contracor MImrent.
han ha
I sé
Els
dan
Tinc
O
no sé