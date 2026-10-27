El capità Poc (Acords)

El capità Poc no va poder trobar-se

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe
Intro: SOL

El capità LAmPoc MImno va poSImder troDObar-se
SOLmai tripuLAmlant,amb la MImseva SImbrúixoDOla geREnial.

Papapa LAmpapa! Parapa REpapa!
Papapa LAmpapa! Parapa REpapa!

SOLMolts mars, molts esLAmpaishan MImvist els SImseus ulls SOLclars.
Panxut i tremLAmpat,MImsempre amb el SImBallanDOtine's a la REmà.

Papapa LAmpapa! Parapa REpapa!
Papapa LAmpapa! Parapa SImpapa!

Estàs com un DOllum,tu SImsí que vens DOfum,
SImet vas vendre la DOmà per un SImdia REclar.

SOLI en un aLAmtac MImde sereSImnor veu SOLclar
que l'han engaLAmnyat,MImperò el capiSImtà no DOpot ploRErar.

El capità LAmPoc s'ha immoRElat.
El capità LAmPoc s'ha immoRElat.

SImEstàs com un DOllum,tu SImsí que vens DOfum,
SImet vas vendre la DOmà per un SImdia DO→clar.

RE→ MIm→ FA#m→ SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi