Intro:
SOL
El capità
LAmPoc MImno va po SImder tro DObar-se SOLmai tripu LAmlant,amb la MImseva SImbrúixo DOla ge REnial.
Papapa
LAmpapa! Parapa REpapa!
Papapa
LAmpapa! Parapa REpapa! SOLMolts mars, molts es LAmpaishan MImvist els SImseus ulls SOLclars.
Panxut i trem
LAmpat, MImsempre amb el SImBallan DOtine's a la REmà.
Papapa
LAmpapa! Parapa REpapa!
Papapa
LAmpapa! Parapa SImpapa!
Estàs com un
DOllum,tu SImsí que vens DOfum, SImet vas vendre la DOmà per un SImdia REclar. SOLI en un a LAmtac MImde sere SImnor veu SOLclar
que l'han enga
LAmnyat, MImperò el capi SImtà no DOpot plo RErar.
El capità
LAmPoc s'ha immo RElat.
El capità
LAmPoc s'ha immo RElat. SImEstàs com un DOllum,tu SImsí que vens DOfum, SImet vas vendre la DOmà per un SImdia DO→clar. RE→ MIm→ FA#m→ SOL
El capità
Papapa
Papapa
Panxut i trem
Papapa
Papapa
Estàs com un
que l'han enga
El capità
El capità