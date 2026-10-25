El carrer dels torrats (Acords)

Ha arribat una altra nit

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la roda
sopa de cabra la roda
Intro: DO#m SI x4

DO#mHa arribat una SIaltra nit
DO#mal carrer dels SItorrats,
DO#mperò avui he senSItit a dir
DO#mque tu te n'has SIanat.

DO#mUieeeSIe! Em va lliDO#mgar corSIrents.
DO#mUieeee! SIEl temps em va lliDO#mgar corSIrents.

DO#mVas agafar en SIun moment
DO#mun tren que no SIha parat.
DO#mLa vida amb els SIulls tancats
DO#mpots perdre en SIun forat.

DO#mUieeeSIe! Em va lliDO#mgar corSIrents.
DO#mUieeee! SIEl temps em va lliDO#mgar corSIrents.

DO#m SI x8

DO#mGuarda a la neSIvera
DO#mels sentiments o et faSIran mal.
DO#mSi els dies es tornen SInegres,
DO#mfreda has de tenir SIla sang.

DO#mUieeeSIe! Em va lliDO#mgar corSIrents.
DO#mUieeee! SIEl temps em va lliDO#mgar corSIrents.

DO#m SI x8

DO#mUieeeSIe! Em va lliDO#mgar corSIrents.
DO#mUieeee! SIEl temps em va lliDO#mgar corSIrents.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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