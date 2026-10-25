Intro:
DO#m SI x4 DO#mHa arribat una SIaltra nit DO#mal carrer dels SItorrats, DO#mperò avui he sen SItit a dir DO#mque tu te n'has SIanat. DO#mUieee SIe! Em va lli DO#mgar cor SIrents. DO#mUieeee! SIEl temps em va lli DO#mgar cor SIrents. DO#mVas agafar en SIun moment DO#mun tren que no SIha parat. DO#mLa vida amb els SIulls tancats DO#mpots perdre en SIun forat. DO#mUieee SIe! Em va lli DO#mgar cor SIrents. DO#mUieeee! SIEl temps em va lli DO#mgar cor SIrents. DO#m SI x8 DO#mGuarda a la ne SIvera DO#mels sentiments o et fa SIran mal. DO#mSi els dies es tornen SInegres, DO#mfreda has de tenir SIla sang. DO#mUieee SIe! Em va lli DO#mgar cor SIrents. DO#mUieeee! SIEl temps em va lli DO#mgar cor SIrents. DO#m SI x8 DO#mUieee SIe! Em va lli DO#mgar cor SIrents. DO#mUieeee! SIEl temps em va lli DO#mgar cor SIrents.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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