RE#m SOL#m LA#
RE#mNo tens clar qui ets i penses
RE#mque tot anirà bé perquè tu ets,
SOL#mets el centre de l'univers
i tot LA#encaixa.
RE#mPotser és el moment de dir-te
RE#mque jo no hi seré quan siguis gran,
SOL#mque ara estàs plorant,
però LA#el món a ningú espera.
RE#mTens un sentiment de joia al cor,
RE#mperò no saps com treure'l,
SOL#mperquè t'has acostumat a viure
endins i LA#enrere.
SOLmaj7Potser REmaj7vols pujar amb mi al meu submarí,
SOLmaj7la meva REmaj7nau espacial.
SOLmaj7Ningú REmaj7ens farà SIsus4mal, duc el SIceptre universal.
SOLOmREplirem l'estança d'amulets sagrats
SOLi REels tunejarem per fer rituals pagans
SOLper REdemaFA#mnar que SIet facin un lloc entre els més grans.
SOLEt REpasses la nit mirant estels,
SOLcompREtant els anhels en lloc d'ovelles.
SOLDius REque res FA#mno SIflueix, que folles i no sents res,
SOLque REmires als ulls a la gent i et sents violent.
RE#mEl lament s'allarga fins a l'orient
RE#mi vius amb la por de perdre't
SOL#men la nit de l'ànima, en l'infinit
de veure focs artificials i no LA#poder aixecar-te del llit.
SOLPotREser vols pujar amb mi al meu submarí,
SOLla REmeva nau espacial.
SOLNinREgú FA#mno SIens farà mal,
SOLduc REel ceptre universal.
RE#mOmplirem l'estança d'amulets sagrats
RE#mi els tunejarem per fer rituals pagans
SOL#mper demanar que et facin un lloc
entre LA#els més grans.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.