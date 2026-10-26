MIm DO SOL SIm x4
MImNomés si no perREdem l'ànima DOlliure.
MImNomés si no ens veREnem feliciDOtat.
SOL→Només SOL/FA#→si sabem MIm→mantenir RE→el somDOriure
LAma punt per tots els REmonstres que SOLsus4→vindran. SOL
MImNomés si no toREquem de peus a DOterra.
MImNomés si no ho reREcolzes tot aDOquí.
SOL→Només SOL/FA#→si ens aMIm→propem senRE→se disDOfressa.
LAmNomés si no tens por REde ballar SOLsus4→amb mi. SOL
DOI aprendre a estiMImmar
REamb les mans oDObertes
per donar i deiRExar marxar.
I a poc a SOLpoc desLAmcobrir
tots els DOmapes del teu REcos.
I tendraSOLment resseLAmguir
els DOcamins sobre la REpell.
Molt lentaMImment esclaREtar,
SOLsortir pels aires voDOlant
com si REno hi hagués demà.
MImTota la DOroba per SOLterra.
A la SImnostra dolça MImguerra
no hi hauDOrà venceSOLdors ni derroSImtats.
MImTot el foc DOde la baSOLtalla
és la SImnostra pell que MImballa
amaDOrada SOLpel comSImbat.
MIm DO SOL SIm x4
MImNomés si camiREnem sense proDOmeses.
MImNomés si no ens REvenem segureDOtat.
SOL→Només SOL/FA#→si no comMIm→prem ni RE→mais ni DOsempres.
LAmNomés si aquest aREmor ens fa més SOLsus4→grans. SOL
DOI aprendre a estiMImmar
REamb les mans oDObertes
per donar i deiRExar marxar.
I a poc a SOLpoc desLAmcobrir
tots els DOmapes del teu REcos.
I tendraSOLment resseLAmguir
els DOcamins sobre la REpell.
Molt lentaMImment esclaREtar,
SOLsortir pels aires voDOlant
com si REno hi hagués demà.
MImTota la DOroba per SOLterra.
A la SImnostra dolça MImguerra
no hi hauDOrà venceSOLdors ni derroSImtats.
MImTot el foc DOde la baSOLtalla
és la SImnostra pell que MImballa
amaDOrada SOLpel comSImbat.
MImLa teDOva pell SOLi la SImmeva
MImde la DOnit SOLfins al SImmatí.
MImAl teu llit DOhe sentit SOLla primaSImvera.
MImLa teDOva pell SOLi la SImmeva
MImde la DOnit SOLfins al SImmatí.
MImAl teu llit DOhem encès SOLuna foSImguera.
FA#mTota la REroba per LAterra
de la DO#mnit fins al FA#mmatí. RE LA DO#m
FA#mTota la REroba per LAterra
de la DO#mnit fins al FA#mmatí. RE LA MI FA#m
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