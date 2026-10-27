DO LAm FA DO
Sé que tot t'anirà LAmbé
i que veuràs PaFArís
amb algú que no DOsé.
Guardo cada cicaLAmtriu
ben sota de la FApell,
parlant-me de DOtu.
SOLPot ser que el temps
no estigui al meu cosLAmtat,
SOLpotser que ja naveguis
un altre FAoceà.
I et veuLAm→ré FA→en una altra DOvida,
no pararé LAm→de FA→dibuixar el teu somDOriure,
et veuré LAm→a FA→cada llum del DOdia.
RegalaLAm→ré FA→el comiat de la DOvida.
Sé que algú et farà senLAmtir
el que no vaig poFAder
veure ni preDOdir.
Va ser la trista llum del LAmmar
arrossegant sense paFArar
ben lluny de DOmi.
SOLPot ser que el temps
no estigui al meu cosLAmtat,
SOLpotser que ja naveguis
un altre FAoceà.
I et veuLAm→ré FA→en una altra DOvida,
no pararé LAm→de FA→dibuixar el teu somDOriure,
et veuré LAm→a FA→cada llum del DOdia.
RegalaLAm→ré FA→el comiat de la DOvida.
LAm→FA→DORegaLAm→laré. FA→Uh! DOOh!
LAm→ FA→ DO LAm→ FA
I et veuLAm→ré FA→en una altra DOvida,
no pararé LAm→de FA→dibuixar el teu somDOriure,
et veuré LAm→a FA→cada llum del DOdia.
RegalaLAm→ré FA→el comiat de la DOvida.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.