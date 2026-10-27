DOFAREmSOL Perquè DOsoc així i és aiDOmaj7xí tal com em FAvull mostrar. MImPerquè REmsé com jo vull FA/DOviure, perquè SOLno em penso amagar.
No em diguis DOquè he de dir, què DOmaj7s'ha de sentir, com he d'esFAtimar. El meu REmcor és infal·lible i és qui em SOLdicta la veritat.
I no m'enFAganya mai. DO/SOL El cor no enLAmganya mai MIm i si REmcreus que em faré enrere quan SOLm'intentis empipar.
Veuràs que DOsom un exèrcit que caDOmaj7mina amb fermesa, que deLAmfensa la llibertat, que somREmriu a la vida, que comREm7/DObat la mentida, dibuiSOLxant un futur més clar.
Veuràs que DOsom una xarxa cada DOmaj7cop més valenta que s'esLAmcampa sense parar. I ens fem cosREmtat els uns als REm7/DOaltres. La difeSOLrència ens fa més grans: el cor no enDOganya mai. FA El cor no enREmganya mai. SOL
Jo dicto el DOmeu destí, el meu tren cap a la feFAlicitat. I si REmvols, tu pots puFAjar-hi, tens un SOLlloc al meu costat.
Jo penso DOdecidir el camí que em faci FAbategar. M'és iREmgual si no t'aDOgrado, és a SOLmi a qui he d'agradar.
Perquè el cor no enFAganya DOmai. El cor no enLAmganya mai. I si preREmtens que em faci enrere quan m'inSOLtentis empipar.
Veuràs que DOsom un exèrcit que caDOmaj7mina amb fermesa, que deLAmfensa la lliberSOLtat, que somREmriu a la vida, que comREm7/DObat la mentida, dibuiSOLxant un futur més clar.
Veuràs que DOsom una xarxa cada DOmaj7cop més valenta que s'esLAmcampa sense paSOLrar. I ens fem cosREmtat els uns als REm7/DOaltres. La difeSOLrència ens fa més grans: el cor no enDOganya mai. FA El cor no enREmganya mai. SOL
Perquè DOsoc així i és així tal com em LAmvull mostrar. Ja he decidit el REmmeu camí cap a la feliciSOLtat.
DOEl cor no enLAmganya mai. El cor no enREmganya mai. El cor no enSOLganya mai. El cor no enDOganya mai. El cor no enFAganya mai. El cor no enREmganya mai. SOL