El cor no enganya mai (Acords)

Perquè soc així

Acords Acords
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DO FA REm SOL
Perquè DOsoc així
i és aiDOmaj7xí tal com em FAvull mostrar.
MImPerquè REmsé com jo vull FA/DOviure,
perquè SOLno em penso amagar.

No em diguis DOquè he de dir,
què DOmaj7s'ha de sentir, com he d'esFAtimar.
El meu REmcor és infal·lible
i és qui em SOLdicta la veritat.

I no m'enFAganya mai. DO/SOL
El cor no enLAmganya mai MIm
i si REmcreus que em faré enrere
quan SOLm'intentis empipar.

Veuràs que DOsom un exèrcit
que caDOmaj7mina amb fermesa,
que deLAmfensa la llibertat,
que somREmriu a la vida,
que comREm7/DObat la mentida,
dibuiSOLxant un futur més clar.

Veuràs que DOsom una xarxa
cada DOmaj7cop més valenta
que s'esLAmcampa sense parar.
I ens fem cosREmtat els uns als REm7/DOaltres.
La difeSOLrència ens fa més grans:
el cor no enDOganya mai. FA
El cor no enREmganya mai. SOL

Jo dicto el DOmeu destí,
el meu tren cap a la feFAlicitat.
I si REmvols, tu pots puFAjar-hi,
tens un SOLlloc al meu costat.

Jo penso DOdecidir
el camí que em faci FAbategar.
M'és iREmgual si no t'aDOgrado,
és a SOLmi a qui he d'agradar.

Perquè el cor no enFAganya DOmai.
El cor no enLAmganya mai.
I si preREmtens que em faci enrere
quan m'inSOLtentis empipar.

Veuràs que DOsom un exèrcit
que caDOmaj7mina amb fermesa,
que deLAmfensa la lliberSOLtat,
que somREmriu a la vida,
que comREm7/DObat la mentida,
dibuiSOLxant un futur més clar.

Veuràs que DOsom una xarxa
cada DOmaj7cop més valenta
que s'esLAmcampa sense paSOLrar.
I ens fem cosREmtat els uns als REm7/DOaltres.
La difeSOLrència ens fa més grans:
el cor no enDOganya mai. FA
El cor no enREmganya mai. SOL

Perquè DOsoc així
i és així tal com em LAmvull mostrar.
Ja he decidit el REmmeu camí
cap a la feliciSOLtat.

DOEl cor no enLAmganya mai.
El cor no enREmganya mai.
El cor no enSOLganya mai.
El cor no enDOganya mai.
El cor no enFAganya mai.
El cor no enREmganya mai. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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