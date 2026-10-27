REm DO SI♭
REm DO SI♭
REmQuan les DOforces per lluitar SI♭s'han acabat,
LAmquan només hi ha turbulències, SOLm
REmquan la vida DOno et somSI♭riu en cap mirall,
LAmquan et sents en decadència. SOLm
És DOmillor fer un pas enrereREmper comenDOçar SI♭
des de zero amb més emFApenta.
I DOplorar tot el que s'hagi REmde plorar,DOmudar la SI♭pell
i escombrar totes les cendres. DO
REmQuan el DOcor surt per la boSOLmca
i no hi ha res SI♭que et doni cap esperanFAça,
DOfes un crit i busca, en venREmda o de lloDOguer,
una il·lusió i SI♭fes-ne la mudança. DO
REm DO SI♭
REm DO SI♭
REmQuan la DOlluna et deixa sol SI♭patint el dol,
LAmquan t'atrapa la tempesSOLmta,
REmquan desDOpertes i t'ofega un SI♭nus al coll,
LAmquan no importa gens la resta. SOLm
DOÉs millor fer un salt per REmveure si hi ha demà DO
SI♭un camí que val la FApena.
DOI oblidar tot el que REms'hagi d'oblidar DO
SI♭i fer l'amor, aquest amor que avui se'ns DOcrema.
REmQuan el DOcor surt per la boSOLmca
i no hi ha res SI♭que et doni cap esperanFAça,
DOfes un crit i busca, en venREmda o de lloDOguer,
una il·lusió i SI♭fes-ne la mudança. DO
REmQuan el DOcor surt per la boSOLmca
i no hi ha res SI♭que et doni cap esperanFAça,
DOfes un crit i busca, en venREmda o de lloDOguer,
una il·lusió i SI♭fes-ne la mudança. DO
REm
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