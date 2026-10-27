El cor que ara es trenca (Acords)

Ja sé que és en un tres i no res que la vida

Acords Acords
Antonio Orozco
FA LA REm SOL
FA LA REm
FA LA REm SOL
SI♭ SOLm DO

FAJa sé que és en un LAtres i no res que la REmvida
va i ve i no s'aSOLtura per res, i SOLmquè sé jo.
Però DOtot i així, menteix-me, diga'm que segueix havent
enFAtre tots dos un peLAtit espai on no es REmpon el sol,
on SOLno existeix el LAm7temps ni el dol.

SOLmAllà on vagi, si tu DOvols vindre, tant me LAmfa
el destí, tant me REmfa el perquè. SOLm7→ FA7→ DOm7

FAJo ja sé que quan el LAcor és cec, no sap del REmcert
què sent i soSOLvint et menteix, aSOLmmor,
però DOsaps que en un record profund de la meva ànima
hi ha aFAquell dolor per seLAguir creient en REmuna il·lusió
i en una SOLvida per gauLAm7dir.

Per què em SOLmvas curar quan em falDOtava vida
si ara em LAmdeixes de nou al cor REmuna ferida?

SOLm7→ FA7→ DOm7→ DO

Qui aconseguiSOLmrà que m'emocioni? Qui em demanaDO
que mai SOLmno l'abandoDOni?
Qui em vindrà a taLAmpar quan la nit sigui freda?
Qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.
Qui portarà la SOLmprimavera avui que gela
i baixarà la DOlluna per fer-hi una festa?
Diga'm, si tu te'n LAmvas, diga'm, bonica meva,
qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.

SOLm LA REm SOL SOLm7→ FA7→ DOm7→ DO

DoFAnar del que tens només aLAllò que et sobra mai no és comREmpartir,
sinó uSOLna almoiSOLmna, si no ho sabies, DOt'ho explico jo.
DesFAprés de la tempesta sempre arLAriba la calma, però REm
que després de SOLtu, després de tu, no LAm7queda res.

Per què em SOLmvas curar quan em falDOtava vida
si ara em LAmdeixes de nou al cor REmuna ferida?

Qui aconseguiSOLmrà que m'emocioni? Qui em demanaDO
que mai SOLmno l'abandoDOni?
Qui em vindrà a taLAmpar quan la nit sigui freda?
Qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.
Qui portarà la SOLmprimavera avui que gela
i baixarà la DOlluna per fer-hi una festa?
Diga'm, si tu te'n LAmvas, diga'm, bonica meva,
qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.
Qui aconseguiSOLmrà que m'emocioni? Qui em demanaDO
que mai SOLmno l'abandoDOni?
Qui em vindrà a taLAmpar quan la nit sigui freda?
Qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.
Qui portarà la SOLmprimavera avui que gela
i baixarà la DOlluna per fer-hi una festa?
Diga'm, si tu te'n LAmvas, diga'm, bonica meva,
qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.

SOLm DOm7 DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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