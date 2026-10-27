FAJa sé que és en un LAtres i no res que la REmvida va i ve i no s'aSOLtura per res, i SOLmquè sé jo. Però DOtot i així, menteix-me, diga'm que segueix havent enFAtre tots dos un peLAtit espai on no es REmpon el sol, on SOLno existeix el LAm7temps ni el dol.
SOLmAllà on vagi, si tu DOvols vindre, tant me LAmfa el destí, tant me REmfa el perquè. SOLm7→FA7→DOm7
FAJo ja sé que quan el LAcor és cec, no sap del REmcert què sent i soSOLvint et menteix, aSOLmmor, però DOsaps que en un record profund de la meva ànima hi ha aFAquell dolor per seLAguir creient en REmuna il·lusió i en una SOLvida per gauLAm7dir.
Per què em SOLmvas curar quan em falDOtava vida si ara em LAmdeixes de nou al cor REmuna ferida?
SOLm7→FA7→DOm7→DO
Qui aconseguiSOLmrà que m'emocioni? Qui em demanaDOrà que mai SOLmno l'abandoDOni? Qui em vindrà a taLAmpar quan la nit sigui freda? Qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca. Qui portarà la SOLmprimavera avui que gela i baixarà la DOlluna per fer-hi una festa? Diga'm, si tu te'n LAmvas, diga'm, bonica meva, qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.
SOLmLAREmSOLSOLm7→FA7→DOm7→DO
DoFAnar del que tens només aLAllò que et sobra mai no és comREmpartir, sinó uSOLna almoiSOLmna, si no ho sabies, DOt'ho explico jo. DesFAprés de la tempesta sempre arLAriba la calma, però REmsé que després de SOLtu, després de tu, no LAm7queda res.
Per què em SOLmvas curar quan em falDOtava vida si ara em LAmdeixes de nou al cor REmuna ferida?
Qui aconseguiSOLmrà que m'emocioni? Qui em demanaDOrà que mai SOLmno l'abandoDOni? Qui em vindrà a taLAmpar quan la nit sigui freda? Qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca. Qui portarà la SOLmprimavera avui que gela i baixarà la DOlluna per fer-hi una festa? Diga'm, si tu te'n LAmvas, diga'm, bonica meva, qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca. Qui aconseguiSOLmrà que m'emocioni? Qui em demanaDOrà que mai SOLmno l'abandoDOni? Qui em vindrà a taLAmpar quan la nit sigui freda? Qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca. Qui portarà la SOLmprimavera avui que gela i baixarà la DOlluna per fer-hi una festa? Diga'm, si tu te'n LAmvas, diga'm, bonica meva, qui vindrà a cuRE7rar-me aquest cor que ara es trenca.