El crit (Acords)

Ressona un crit al vent

Acords Acords
Ramon Mirabet
LARessona un crit al vent
i si tu ho vols molt REfort
LA(molt fort!)
És LAteu.

I si ho desitges, RE
pots abraçar-lo molt fort RE
LA(molt fort!)
LAÉs tot teu.

REDesprés d'un llarg camí,
REsaber que estàs amb mi,
LAtu sempre ets caMIsa.
RENo importa allà on anem,
REsabem que junts
tu i jo semLApre som caMIsa.

I REquants cops FA#mhe soLAmiat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.

RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI
RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI

LASi et sento riure,
la meva cara ho diu REtot:
soc tot LAteu.

I quan em miREres,
vull abraçar-te molt REfort
(molt LAfort!)
Ho ets LAtot.

REDesprés d'un llarg camí,
REsabem que junts
tu i jo semLApre som caMIsa.
RENo importa allà on anem;
REquan estic lluny de tot,
LAtu sempre ets caMIsa.

I REquants cops FA#mhe soLAmiat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.

RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI
RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI
RE FA#m LA MI
LA
RE FA#m LA MI
LA

I REquants cops FA#mhe soLAmiat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.

I REquants cops FA#mhe imaLAginat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.

RE FA#m LA MI
LA
RE FA#m LA MI
LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi