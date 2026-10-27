LARessona un crit al vent
i si tu ho vols molt REfort
LA(molt fort!)
És LAteu.
I si ho desitges, RE
pots abraçar-lo molt fort RE
LA(molt fort!)
LAÉs tot teu.
REDesprés d'un llarg camí,
REsaber que estàs amb mi,
LAtu sempre ets caMIsa.
RENo importa allà on anem,
REsabem que junts
tu i jo semLApre som caMIsa.
I REquants cops FA#mhe soLAmiat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.
RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI
RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI
LASi et sento riure,
la meva cara ho diu REtot:
soc tot LAteu.
I quan em miREres,
vull abraçar-te molt REfort
(molt LAfort!)
Ho ets LAtot.
REDesprés d'un llarg camí,
REsabem que junts
tu i jo semLApre som caMIsa.
RENo importa allà on anem;
REquan estic lluny de tot,
LAtu sempre ets caMIsa.
I REquants cops FA#mhe soLAmiat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.
RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI
RE FA#m LA MI
LA
RE LA FA#m MI
RE FA#m LA MI
LA
RE FA#m LA MI
LA
I REquants cops FA#mhe soLAmiat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.
I REquants cops FA#mhe imaLAginat
aMIquest moREment!
No LAvull que s'aFA#mcabi MImai!
Si REno hi haFA#mgués un LAdemà,
deiMIxem-nos REportar per l'aire,
que LAse'ns emporFA#mti l'aiMIre.
RE FA#m LA MI
LA
RE FA#m LA MI
LA
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