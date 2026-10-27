MI SOL#m FA#
Pujo dalt d’un cim per estar tranMIquil.
Ei! SOL#mI aquí dalt tot es FA#veu,
trepitges la MIneu
i SOL#mes converteix en un món inimaginaFA#ble.
A gran alMItura,
a vegades fa SOL#mpal,
però per sort la muntanya sempre et FA#cura
amb l’aigua del riu més MIpura.
Perquè estem al MIcul del món,
s’està amaSOL#mgant el sol.
M’oblido de FA#tot, tot, tot, tot.
Anem a poc a poc, MIpoc, poc, poc.
Perquè estem al MIcul del món,
s’està amaSIgant el sol.
M’oblido de FA#tot, tot, tot, tot.
Anem a poc a poc, MIpoc, poc, poc.
Que muntaMIrem un xiringuito a l’estany
i preparaSOL#mrem uns fideuets Yatekomo.
PujaFA#rem a la Pica d'Estats
i al baixar MIparem a Sort a comprar la Loto.
TranMIquil·lament,
som amics des SOL#mque érem nens,
com un cotxe FA#tot terreny.
Qui MIdia passa, any empeny.
Mar o munMItanya,
és SOL#mcom haver de decidir entre el papa i la maFA#ma.
Jo aFA#quí m’hi quedava...
Perquè estem al MIcul del món,
s’està amaSOL#mgant el sol.
M’oblido de FA#tot, tot, tot, tot.
Anem a poc a poc, MIpoc, poc, poc.
Perquè estem al MIcul del món,
s’està amaSIgant el sol.
M’oblido de FA#tot, tot, tot, tot.
Anem a poc a poc, MIpoc, poc, poc.
I ara estem al MIcul del món,
res millor que SOL#mCamprodon.
No ens fa falta FA#res:
aquí ho teMInim tot.
I ara estem al MIcul del món,
molt millor que a SOL#mBenidorm.
No ens fa falta FA#res
si aquí ho teMInim tot.
Perquè estem al MIcul del món,
s’està amaSOL#mgant el sol.
M’oblido de FA#tot, tot, tot, tot.
Anem a poc a poc, MIpoc, poc, poc.
Perquè estem al MIcul del món,
s’està amaSIgant el sol.
M’oblido de FA#tot, tot, tot, tot.
Anem a poc a poc, MIpoc, poc, poc.
Un altre banger, SIKastelo,FA#La Tieta.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.