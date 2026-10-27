El desesperat (Acords)

Un xic pobre soc

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
LAmUn xic pobre soc.
Un SOLxec mancaLAmria.

Solució de SOLtot.
Un hom sense LAmres,
un ham necessiSOLta
FAabans SOLque res DOmés.
Em manca un SOLpis.
No puc donar un DOpas.
Tinc que moure un FAplet
si vull menjar un DOplat.
A la "tasca" un REvas
fa que em diguen: SOLVes!

I si vull ser REgras,
he de menjar DOgat.
Per a mi és un FAgoig
menjar un poc de DOguix.
Fins i tot un REvet
ja se'm torna SOLmut.

DOI em troben tan FAgroc
que em diuen el DOgrec.
Mon pare em diu FAfoll
en comptes de DOfill.
I tinc tanta FAfam
que em menjaré el DOfem.
Que em menjaré el fem. SOL

Tot això, jo FAcrec
que ho apanya un DOcrac!
No m'espere FAmés,
agafe un traDObuc
i em foto a fer el REruc
per allà on SOLpuc.

Trec, trac, DO→FA→DO→FA→DO→FA→DO→FA→DO→SOL→DOtruc.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi