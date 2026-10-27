Solució de SOLtot. Un hom sense LAmres, un ham necessiSOLta FAabans SOLque res DOmés. Em manca un SOLpis. No puc donar un DOpas. Tinc que moure un FAplet si vull menjar un DOplat. A la "tasca" un REvas fa que em diguen: SOLVes!
I si vull ser REgras, he de menjar DOgat. Per a mi és un FAgoig menjar un poc de DOguix. Fins i tot un REvet ja se'm torna SOLmut.
DOI em troben tan FAgroc que em diuen el DOgrec. Mon pare em diu FAfoll en comptes de DOfill. I tinc tanta FAfam que em menjaré el DOfem. Que em menjaré el fem. SOL
Tot això, jo FAcrec que ho apanya un DOcrac! No m'espere FAmés, agafe un traDObuc i em foto a fer el REruc per allà on SOLpuc.