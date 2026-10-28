És
LAm7un re LAm6cord bor MImrós.
Si ai
LAm7xò eren els anys LAm610, es MImtava ressacós.
La
DOadd9porta estava oberta i REsus4jo,
jo vaig mirar la
REmàquina. SImQuantes cares pots portar DOcamuflades sota del REsus4rostre? RE SImTries l'expressió dels ulls DOen funció de qui hi ha davant? SIsus4Surts a veure el nou matí acumulant interrogants?
Em
MIvaig sotmetre al REdetector de men DOtides i el vaig reben SI7tar.
Tots em
LAmcreien, tots em SIsus4creien,
però em
MIvaig sotmetre al REdetector de men DOtides i el vaig re MImbentar. MIsus4
L'in
LAm7forme va LAm6ser ben MImclar.
En
LAm7les preguntes LAm6clau vaig transpi MImrar.
Su
DOposo que alguns disgustos REsus4són indissimu RElables. SImT'has vist mai balbucejant DOmerdes mentre un altre t'es REsus4colta? RE SImHas sentit que repetint DOuna faula es torna veritat? SIsus4Vas a veure caure el sol sembrant sospites al teu pas?
Em
MIvaig sotmetre al REdetector de men DOtides i el vaig reben SI7tar.
Jo em
MIvaig sotmetre al REdetector de men DOtides i el vaig reben SI7tar.
Tots em
LAmcreien, tots em SIsus4creien,
però em
MIvaig asseure RE6i resposta a res DO#m7posta el vaig des LAmtrossar, el vaig re SIsus4bentar.
Així que amb compte amb els po
MI7lígrafs,
amb compte amb els po
FA#7lígrafs,
amb compte amb els po
SI7lígrafs, LA7que són aparells sen MI7sibles.
Aneu amb cura amb els po
MI7lígrafs,
prudència amb els po
FA#7lígrafs,
amb compte amb els po
SI7lígrafs, LA7que quasi es trenquen quan te'ls MI7mires.
Aneu amb compte amb els po
MI7lígrafs,
cuidado amb els po
FA#7lígrafs,
aneu amb cura amb els po
SI7lígrafs,
que avui en
LA7dia els fan tan fràgils com jo MI7guines.
Si ai
La
jo vaig mirar la
Em
Tots em
però em
L'in
En
Su
Em
Jo em
Tots em
però em
Així que amb compte amb els po
amb compte amb els po
amb compte amb els po
Aneu amb cura amb els po
prudència amb els po
amb compte amb els po
Aneu amb compte amb els po
cuidado amb els po
aneu amb cura amb els po
que avui en