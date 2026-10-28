El detector de mentides (Acords)

És un record borrós

Acords Acords
Guillem Gisbert
guillem gisbert el detector de mentides
guillem gisbert el detector de mentides
És LAm7un reLAm6cord borMImrós.
Si aiLAm7xò eren els anys LAm610, esMImtava ressacós.
La DOadd9porta estava oberta i REsus4jo,
jo vaig mirar la REmàquina.

SImQuantes cares pots portar DOcamuflades sota del REsus4rostre? RE
SImTries l'expressió dels ulls DOen funció de qui hi ha davant?
SIsus4Surts a veure el nou matí acumulant interrogants?

Em MIvaig sotmetre al REdetector de menDOtides i el vaig rebenSI7tar.
Tots em LAmcreien, tots em SIsus4creien,
però em MIvaig sotmetre al REdetector de menDOtides i el vaig reMImbentar. MIsus4

L'inLAm7forme va LAm6ser ben MImclar.
En LAm7les preguntes LAm6clau vaig transpiMImrar.
SuDOposo que alguns disgustos REsus4són indissimuRElables.

SImT'has vist mai balbucejant DOmerdes mentre un altre t'esREsus4colta? RE
SImHas sentit que repetint DOuna faula es torna veritat?
SIsus4Vas a veure caure el sol sembrant sospites al teu pas?

Em MIvaig sotmetre al REdetector de menDOtides i el vaig rebenSI7tar.
Jo em MIvaig sotmetre al REdetector de menDOtides i el vaig rebenSI7tar.
Tots em LAmcreien, tots em SIsus4creien,
però em MIvaig asseure RE6i resposta a resDO#m7posta el vaig desLAmtrossar, el vaig reSIsus4bentar.

Així que amb compte amb els poMI7lígrafs,
amb compte amb els poFA#7lígrafs,
amb compte amb els poSI7lígrafs,
LA7que són aparells senMI7sibles.
Aneu amb cura amb els poMI7lígrafs,
prudència amb els poFA#7lígrafs,
amb compte amb els poSI7lígrafs,
LA7que quasi es trenquen quan te'ls MI7mires.
Aneu amb compte amb els poMI7lígrafs,
cuidado amb els poFA#7lígrafs,
aneu amb cura amb els poSI7lígrafs,
que avui en LA7dia els fan tan fràgils com joMI7guines.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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