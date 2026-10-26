REPosa't les mans al FA#mcap:
ja és aLAquí, ja ha arriMIbat.
RECau una pluja d'euFA#mfòria,
avui és el LAdia de la vicMItòria.
RE FA#m LA MI x2
FA#mJa tornem a estar molt dins,
REja bateguen els camins,
de LAcop ens en sortim.
FA#mJa tornem a estar abraçats,
REens mirem il·lusionats
i ho LAcelebrem plegats.
RETant ho hem desitMIjat
que sembla aLAhir i fa tants DO#anys.
RELa feliciMItat és comparLAtir la lliberDO#tat.
REPosa't les mans al FA#mcap:
ja és aLAquí, ja ha arriMIbat.
RECau una pluja d'euFA#mfòria,
avui és el LAdia de la vicMItòria.
RE FA#m LA MI x2
FA#mTantes nits ho hem somiat,
REtants matins sortint aviat,
el LAkarma ha arribat.
FA#mCom un riu buscant el mar,
REun vaixell seguint el far,
tants LAdies tornant tard.
RETant ho hem desitMIjat
que sembla aLAhir i fa tants DO#anys.
RELa feliciMItat és comparLAtir la lliberDO#tat.
REPosa't les mans al FA#mcap:
ja és aLAquí, ja ha arriMIbat.
RECau una pluja d'euFA#mfòria,
avui és el LAdia de la vicMItòria.
RE FA#m LA MI
RE FA#m LA MI
I ara REpuc sentir
que per FA#mfi ets amb mi.
Junts per LAcompartir de nou aquest trosMIset de vida.
Junts deREfensarem
tot el FA#mque estimem
per doLAnar sentit a tot el que MIfem.
REDe FA#mla vicLAtòriMIa,
REde FA#mla vicLAtòriMIa,
REde FA#mla vicLAtòriMIa,
REde FA#mla vicLAtòriMIa.
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