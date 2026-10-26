El dia de la victòria (Acords)

Posa't les mans al cap

Acords Acords
Buhos
buhos el dia de la victoria
buhos el dia de la victoria
REPosa't les mans al FA#mcap:
ja és aLAquí, ja ha arriMIbat.
RECau una pluja d'euFA#mfòria,
avui és el LAdia de la vicMItòria.

RE FA#m LA MI x2

FA#mJa tornem a estar molt dins,
REja bateguen els camins,
de LAcop ens en sortim.
FA#mJa tornem a estar abraçats,
REens mirem il·lusionats
i ho LAcelebrem plegats.

RETant ho hem desitMIjat
que sembla aLAhir i fa tants DO#anys.
RELa feliciMItat és comparLAtir la lliberDO#tat.

REPosa't les mans al FA#mcap:
ja és aLAquí, ja ha arriMIbat.
RECau una pluja d'euFA#mfòria,
avui és el LAdia de la vicMItòria.

RE FA#m LA MI x2

FA#mTantes nits ho hem somiat,
REtants matins sortint aviat,
el LAkarma ha arribat.
FA#mCom un riu buscant el mar,
REun vaixell seguint el far,
tants LAdies tornant tard.

RETant ho hem desitMIjat
que sembla aLAhir i fa tants DO#anys.
RELa feliciMItat és comparLAtir la lliberDO#tat.

REPosa't les mans al FA#mcap:
ja és aLAquí, ja ha arriMIbat.
RECau una pluja d'euFA#mfòria,
avui és el LAdia de la vicMItòria.

RE FA#m LA MI
RE FA#m LA MI

I ara REpuc sentir
que per FA#mfi ets amb mi.
Junts per LAcompartir de nou aquest trosMIset de vida.
Junts deREfensarem
tot el FA#mque estimem
per doLAnar sentit a tot el que MIfem.

REDe FA#mla vicLAtòriMIa,
REde FA#mla vicLAtòriMIa,
REde FA#mla vicLAtòriMIa,
REde FA#mla vicLAtòriMIa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi