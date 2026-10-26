SOLmaj7El dia després sempre és de REmaj7més a més. SOLmaj7Els records de la nit quan t’aixeques REmaj7del llit són tan presents. SOLmaj7El dia després pot durar REmaj7tres dies més...
SOLmaj7Qui neteja els carrers? Qui FA#m7recull els papers? MImQuan la festa LA7s’acaba, el diREmaj7a ens delata!
SOLmaj7No ho faré mai més, estaré REmaj7per tu, SOLmaj7prou d’aquest color, amb tu és REmaj7molt millor...
MImI amb aquesta meFA#mlancolia SOLque apareix de dia... LA MImI amb aquesta meFA#mlancolia...
SOLmaj7Tothom et diu bon dia, per REmaj7tu és bona nit. SOLmaj7La ciutat ja treballa quan te’n REmaj7vas a dormir, SOLmaj7que bé que s’hi està REmaj7al llit!
SOLmaj7L’aurora és massa d’hora, REmaj7el sol ens ha sorprès, SOLmaj7la ciutat ja treballa, jo no sé qui REmaj7va al revés...
MImI amb aquesta meFA#mlancolia SOLque apareix de dia... LA MImI amb aquesta meFA#mlancolia SOLque apareix de dia, que apareix de diLAsus4a! MImI amb aquesta meFA#mlancolia SOLque apareix de dia! LAsus4
MImDefugint pensaments! FoFA#mra remordiments! SOLEl mal ja està fet! LAsus4