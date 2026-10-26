El diable (Acords)

Jo sempre vaig voler conèixer el teu amor

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto la caixa que puja i baixa
lax n busto la caixa que puja i baixa
Intro: REm DO FA LA x2

REmJo sempre LAmvaig voler coSI♭nèixer el teu aFAmor
REmperò no LAmsabia com poSI♭der fondre el teu FAcor.
REmPotser LAmallà baix SI♭m'ajudaFAran,
REmpotser hi ha LAmalgú que pot SI♭canviar tots els meus FAmals.

REm DO FA LA

REmUn vell bruiLAmxot em va expliSI♭car el riFAtual.
REmPle de saviLAmesa em va dir: SI♭"No, l'amor no FAés mal".
REmI tal LAmcom Faust, jo SI♭vaig FAsignar
REmi tal com LAmmolts em vaig dir: SI♭no, que l'aDOmor no és mal.

FAque hi ha flames a LAml'infern,
SI♭però és que no m'importa perquè DOtu ets el cel.
FAque aquest món no és LAmpas etern,
SI♭però és que tant me fa que no esDOperaré.
I tu ja REmsaps, t'estiLAmmaré fins l'infiSI♭nit,
t'adoraFAré, vull ser feSOLmliç.
No vull uLAmna existència SI♭gris
lluny de DOtu i molt lluny d'aquí.

FA→ DO FA→ DO
FA→ SI♭→ DO x2

REmI any rere LAmany sempre he penSI♭sat què hagués pasFAsat.
REmPotser tot sol LAmpots anar tiSI♭rant sense entreFAbancs.
REmPotser l'aLAmmor no té eSI♭moció tot FAsol,
REmpotser és que el LAmrisc pot fer SI♭mal i l'aDOmor no tant.

FAque hi ha flames a LAml'infern,
SI♭però és que no m'importa perquè DOtu ets el cel.
FAque aquest món no és LAmpas etern,
SI♭però és que tant me fa que no esDOperaré.
I tu ja REmsaps, t'estiLAmmaré fins l'infiSI♭nit,
t'adoraFAré, vull ser feSOLmliç.
No vull uLAmna existència SI♭gris
lluny de DOtu i molt lluny d'aquí.

REm DO FA LA x2
REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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