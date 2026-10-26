Intro:
REm DO FA LA x2 REmJo sempre LAmvaig voler co SI♭nèixer el teu a FAmor REmperò no LAmsabia com po SI♭der fondre el teu FAcor. REmPotser LAmallà baix SI♭m'ajuda FAran, REmpotser hi ha LAmalgú que pot SI♭canviar tots els meus FAmals. REm DO FA LA REmUn vell brui LAmxot em va expli SI♭car el ri FAtual. REmPle de savi LAmesa em va dir: SI♭"No, l'amor no FAés mal". REmI tal LAmcom Faust, jo SI♭vaig FAsignar REmi tal com LAmmolts em vaig dir: SI♭no, que l'a DOmor no és mal.
Sé
FAque hi ha flames a LAml'infern, SI♭però és que no m'importa perquè DOtu ets el cel.
Sé
FAque aquest món no és LAmpas etern, SI♭però és que tant me fa que no es DOperaré.
I tu ja
REmsaps, t'esti LAmmaré fins l'infi SI♭nit,
t'adora
FAré, vull ser fe SOLmliç.
No vull u
LAmna existència SI♭gris
lluny de
DOtu i molt lluny d'aquí. FA→ DO FA→ DO FA→ SI♭→ DO x2 REmI any rere LAmany sempre he pen SI♭sat què hagués pas FAsat. REmPotser tot sol LAmpots anar ti SI♭rant sense entre FAbancs. REmPotser l'a LAmmor no té e SI♭moció tot FAsol, REmpotser és que el LAmrisc pot fer SI♭mal i l'a DOmor no tant.
Sé
FAque hi ha flames a LAml'infern, SI♭però és que no m'importa perquè DOtu ets el cel.
Sé
FAque aquest món no és LAmpas etern, SI♭però és que tant me fa que no es DOperaré.
I tu ja
REmsaps, t'esti LAmmaré fins l'infi SI♭nit,
t'adora
FAré, vull ser fe SOLmliç.
No vull u
LAmna existència SI♭gris
lluny de
DOtu i molt lluny d'aquí. REm DO FA LA x2 REm
Sé
Sé
I tu ja
t'adora
No vull u
lluny de
Sé
Sé
I tu ja
t'adora
No vull u
lluny de