DOQuan FAcaSOLmines per s'arena FAamb aquest manejar DO→FAd'anSOLca, FAel dimoni se reDO→FAmeSOLna DOi FAjo SOLm'he jeure de panxa, FAperquè si me jec d'esDO→FAqueSOLna, FAse com m'aixeca una DO→FAbranSOLca, DOllaFAvors SOLpareix que…
DODuc FAel SOLdimoni dins jo... FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo... FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...
DOTenc FAoSOLberta sa finestra FAper si un cas te peguen DO→FAgaSOLnes FAd'aturar-te qualque DO→FAvesSOLpre DOi FAdeiSOLxar-te tocar ses cames. FAJo tot sol me faig sa DO→FAfesSOLta FAquan me peguen unes DO→FAramSOLpes, DOllaFAvors SOLpareix que...
DODuc FAel SOLdimoni dins jo... FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo... FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...
DOTu FAsaps SOLben cert, Magdalena, FAque t'ho he dit moltes veDO→FAgaSOLdes, FAque si tu no vas de DO→FAveSOLres, DOjo FAen SOLduc moltes d'amagades. FAQuan se m'infla aquella DO→FAveSOLna, FAses bromes s'han acaDO→FAbaSOLdes, DOllaFAvors SOLpareix que...
DONa, na, na, na, na! És ell que em crema... DONa, na, na, na, na! És ell que em crema... FANa, na, na, na, na! És ell que em crema... DONa, na, na, na, na! És ell que em crema... SOLNa, na, na, na, na! És ell que em crema...
DODuc FAel SOLdimoni dins jo... FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo... FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...