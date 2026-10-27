El dimoni dins jo (Acords)

Quan camines per s'arena

Acords Acords
Tomeu Penya
tomeu penya 50 cancons
tomeu penya 50 cancons
DOQuan FAcaSOLmines per s'arena
FAamb aquest manejar DO→FAd'anSOLca,
FAel dimoni se reDO→FAmeSOLna
DOi FAjo SOLm'he jeure de panxa,
FAperquè si me jec d'esDO→FAqueSOLna,
FAse com m'aixeca una DO→FAbranSOLca,
DOllaFAvors SOLpareix que…

DODuc FAel SOLdimoni dins jo...
FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...
FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...

DOTenc FAoSOLberta sa finestra
FAper si un cas te peguen DO→FAgaSOLnes
FAd'aturar-te qualque DO→FAvesSOLpre
DOi FAdeiSOLxar-te tocar ses cames.
FAJo tot sol me faig sa DO→FAfesSOLta
FAquan me peguen unes DO→FAramSOLpes,
DOllaFAvors SOLpareix que...

DODuc FAel SOLdimoni dins jo...
FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...
FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...

DOTu FAsaps SOLben cert, Magdalena,
FAque t'ho he dit moltes veDO→FAgaSOLdes,
FAque si tu no vas de DO→FAveSOLres,
DOjo FAen SOLduc moltes d'amagades.
FAQuan se m'infla aquella DO→FAveSOLna,
FAses bromes s'han acaDO→FAbaSOLdes,
DOllaFAvors SOLpareix que...

DONa, na, na, na, na! És ell que em crema...
DONa, na, na, na, na! És ell que em crema...
FANa, na, na, na, na! És ell que em crema...
DONa, na, na, na, na! És ell que em crema...
SOLNa, na, na, na, na! És ell que em crema...

DODuc FAel SOLdimoni dins jo...
FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...
FADuc el dimoni DO→FAdins SOLjo...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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