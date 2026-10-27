DORESOL x4 Un drac ferotge DOper la boca treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc! No menja pa ni DOmenja coca, treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc! La DOgent s'espanta REquan el veu, qui DOno l'ha vist mai REno s'ho creu.
SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai i jo el pastor! SOLSí, senyor!
DORESOL x4 Un drac ferotge DOper la boca treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc! No menja pa ni DOmenja coca, treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc! Se'l DOpot trobar a qualseREvol llac, és DOun drac verd i REremullat.
SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai i jo el pastor! SOLSí, senyor!
Un drac ferotge DOper la boca treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc! No menja pa ni DOmenja coca, treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc! La DOgent s'espanta REquan el veu, qui DOno l'ha vist mai REno s'ho creu.
SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai i jo el pastor! SOLSí, senyor! SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai i jo el pastor! SOLSí, senyor! SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai i jo el pastor! SOLSí, senyor! SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai i jo el pastor! SOLSí, senyor!