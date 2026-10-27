El drac ferotge (Acords)

Un drac ferotge per la boca

Acords Acords
Jordi Tonietti
jordi tonietti el barret d en peret
jordi tonietti el barret d en peret
DO RE SOL x4
Un drac ferotge DOper la boca
treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc!
No menja pa ni DOmenja coca,
treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc!
La DOgent s'espanta REquan el veu,
qui DOno l'ha vist mai REno s'ho creu.

SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai
i jo el pastor! SOLSí, senyor!

DO RE SOL x4
Un drac ferotge DOper la boca
treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc!
No menja pa ni DOmenja coca,
treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc!
Se'l DOpot trobar a qualseREvol llac,
és DOun drac verd i REremullat.

SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai
i jo el pastor! SOLSí, senyor!

Un drac ferotge DOper la boca
treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc!
No menja pa ni DOmenja coca,
treu SOLfoc! DOTreu SOLfoc!
La DOgent s'espanta REquan el veu,
qui DOno l'ha vist mai REno s'ho creu.

SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai
i jo el pastor! SOLSí, senyor!
SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai
i jo el pastor! SOLSí, senyor!
SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai
i jo el pastor! SOLSí, senyor!
SOLDrac, no em fas cap REpor! Tu ets com un xai
i jo el pastor! SOLSí, senyor!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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