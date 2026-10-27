SOLEls trossets del capità LAmPoc, no els van poDO→der troRE→bar enSOLlloc. Després de la immolaciLAmó, només va queDO→dar el RE→seu mitSOLjó. Va fer un pet com un aLAmglà i se'n va aDO→nar al RE→més enSOLllà, però el seu esperit ja LAmno DO→creu en un RE→Déu imposMImtor.
I el capiLAmtà ha torDOnat per MIm→beure's un RE→BallanSOLtine's, i és que al DOcel no pot priSOLvar: no el deixen DOni respiMImrar.
Papapapa REpapa (pa papa paSImpa). Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa). Papapapa REpapa (pa papa paSImpa). Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).
SOLI bevent ha recorLAmdat que ell esDO→tava eRE→namoSOLrat, però quan la va visiLAmtar, DO→ella va RE→morir d'inMImfart.
I ara el LAmcapiDOtàMIm→beu aRE→compaSOLnyat de l'aDOmor del seu pasSOLsat, que el cor li DOha destrosMImsat.
Papapapa REpapa (pa papa paSImpa). Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa). Papapapa REpapa (pa papa paSImpa). Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa). Papapapa REpapa (pa papa paSImpa). Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa). Papapapa REpapa (pa papa paSImpa). Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).