El fantasma del capità (Acords)

Els trossets del capità Poc

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe
SOLEls trossets del capità LAmPoc,
no els van poDO→der troRE→bar enSOLlloc.
Després de la immolaciLAmó,
només va queDO→dar el RE→seu mitSOLjó.
Va fer un pet com un aLAmglà
i se'n va aDO→nar al RE→més enSOLllà,
però el seu esperit ja LAmno
DO→creu en un RE→Déu imposMImtor.

I el capiLAmtà ha torDOnat per MIm→beure's un RE→BallanSOLtine's,
i és que al DOcel no pot priSOLvar:
no el deixen DOni respiMImrar.

Papapapa REpapa (pa papa paSImpa).
Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).
Papapapa REpapa (pa papa paSImpa).
Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).

SOLI bevent ha recorLAmdat que ell esDO→tava eRE→namoSOLrat,
però quan la va visiLAmtar, DO→ella va RE→morir d'inMImfart.

I ara el LAmcapiDOMIm→beu aRE→compaSOLnyat
de l'aDOmor del seu pasSOLsat, que el cor li DOha destrosMImsat.

Papapapa REpapa (pa papa paSImpa).
Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).
Papapapa REpapa (pa papa paSImpa).
Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).
Papapapa REpapa (pa papa paSImpa).
Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).
Papapapa REpapa (pa papa paSImpa).
Papapapa DOpapa (pa papa paMImpa).

DO SIm DO RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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