MImDins el cor de les muntanyes, REon la història ja no creix, DOarmats de foc i paraules, REla guerrilla resisteix! MImDins la nit de les mirades, REon la boira oculta el cel, DOarmats de foc i paraules, REl’esperança resisteix!
MImREDORE
MImVan RErobar els somriures, MImvan REesborrar la història, MImvan REcosir-nos els llavis DOneREgant-nos la memòria. MImVan REtalar tots els arbres, MImvan REcremar les muntanyes, MImvan REassecar les terres MImproREhibint-nos les onades.
DOPerò mai van poREder conquerir la lliberSItat MImREDO REamagada sota els SIestels. DOPerò mai van poder REconquerir la dignitat, SIMImREDO REla dignitat de ser reSIbels.
MImVan incendiar les cases, REvan disparar als pares, DOvan violar les mares REsegrestant-nos les cares. MImVan confiscar les pedres, REvan forjar les cadenes, DOvan desplegar banderes REferint-nos amb fronteres.
DOPerò mai van poREder conquerir la lliberSItat MImREDO REamagada sota els SIestels. DOPerò mai van poder REconquerir la dignitat, SIMImREDO REla dignitat de ser reSIbels. DOEl foc i la parauREla: armes de lliSIbertat MImREDO REamagades sota els esSItels. DOMai conqueriran REla nostra digniSItat, MImREDO REla dignitat de ser reSIbels.