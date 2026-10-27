El foc i la paraula (Acords)

Dins el cor de les muntanyes

Acords Acords
Obrint Pas
MImDins el cor de les muntanyes,
REon la història ja no creix,
DOarmats de foc i paraules,
REla guerrilla resisteix!
MImDins la nit de les mirades,
REon la boira oculta el cel,
DOarmats de foc i paraules,
REl’esperança resisteix!

MIm RE DO RE

MImVan RErobar els somriures,
MImvan REesborrar la història,
MImvan REcosir-nos els llavis
DOneREgant-nos la memòria.
MImVan REtalar tots els arbres,
MImvan REcremar les muntanyes,
MImvan REassecar les terres
MImproREhibint-nos les onades.

DOPerò mai van poREder conquerir la lliberSItat MIm RE DO
REamagada sota els SIestels.
DOPerò mai van poder REconquerir la dignitat, SI MIm RE DO
REla dignitat de ser reSIbels.

MImVan incendiar les cases,
REvan disparar als pares,
DOvan violar les mares
REsegrestant-nos les cares.
MImVan confiscar les pedres,
REvan forjar les cadenes,
DOvan desplegar banderes
REferint-nos amb fronteres.

DOPerò mai van poREder conquerir la lliberSItat MIm RE DO
REamagada sota els SIestels.
DOPerò mai van poder REconquerir la dignitat, SI MIm RE DO
REla dignitat de ser reSIbels.
DOEl foc i la parauREla: armes de lliSIbertat MIm RE DO
REamagades sota els esSItels.
DOMai conqueriran REla nostra digniSItat, MIm RE DO
REla dignitat de ser reSIbels.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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