Intro:
LAm
A les
SOLportes d'una RE7gran ciutat FAhi ha MImalgú passe LAm→jant,
els se
SOLcrets d'una RE7rondalla FAestan MImsegurs al seu LAm→cap.
Sempre
SOLdiu que ningú l'a RE7companya, FAperò no, no, MImno, no, no vol deixar la ciu LAm→tat. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LAm
Com trets d'un
SOLconte el seu som RE7riure i ell FAviuen d'es MImquena al pas LAmsat.
Ell és com u
SOLna pàgina engan RE7xada del llibre FAdel temps, ningú MImno el recorda LAmrà. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome,
però
RE#mai nin FAgú ho sa LA#brà. LAm SOL RE7 FA MIm LAm SOL RE7 FA MIm RE REm LAm MImSempre es REperes que et DOvingui SOLa buscar LAmcada SOLcop més en REllà. MImSempre es REperes que et DOvingui SOLa buscar LAmcada SOLcop més en REllà. LAmEls avis l'han vist SOLsempre com és RE7ara. Ell no s'ha
fet gran,
FAnomés té MImpor del co LAmmiat.
Diu que quan més
SOLestima RE7més enyora,
quan li
FAfalta qui MImper ell no LAmplora. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome,
però
RE#mai nin FAgú ho sa LA#brà. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome. LA#És un fo FAllet, no SOLmés pas un FAhome,
però
RE#mai nin FAgú ho sa LA#brà. LAm
A les
els se
Sempre
Com trets d'un
Ell és com u
però
fet gran,
Diu que quan més
quan li
però
però