El follet (Acords)

A les portes d'una gran ciutat

Acords Acords
Gossos
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Intro: LAm

A les SOLportes d'una RE7gran ciutat
FAhi ha MImalgú passeLAm→jant,
els seSOLcrets d'una RE7rondalla
FAestan MImsegurs al seu LAm→cap.
Sempre SOLdiu que ningú l'aRE7companya,
FAperò no, no, MImno, no, no vol deixar la ciuLAm→tat.

LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.

LAm

Com trets d'un SOLconte el seu somRE7riure i ell
FAviuen d'esMImquena al pasLAmsat.
Ell és com uSOLna pàgina enganRE7xada del llibre
FAdel temps, ningú MImno el recordaLAmrà.

LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome,
però RE#mai ninFAgú ho saLA#brà.

LAm SOL RE7
FA MIm LAm
SOL RE7
FA MIm RE REm LAm

MImSempre esREperes que et DOvingui SOLa buscar LAmcada SOLcop més enREllà.
MImSempre esREperes que et DOvingui SOLa buscar LAmcada SOLcop més enREllà.

LAmEls avis l'han vist SOLsempre com és RE7ara. Ell no s'ha
fet gran, FAnomés té MImpor del coLAmmiat.
Diu que quan més SOLestima RE7més enyora,
quan li FAfalta qui MImper ell no LAmplora.

LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome,
però RE#mai ninFAgú ho saLA#brà.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome.
LA#És un foFAllet, no SOLmés pas un FAhome,
però RE#mai ninFAgú ho saLA#brà.

LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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