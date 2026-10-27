El forn dels borratxos (Acords)

No he dubtat ni un moment que vindries

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda la polseguera
la gossa sorda la polseguera
Intro: DO SOL MIm SI

DONo he dubtat ni un moment que vinSOLdries
a aquesta apartada conMImtrada,
on m'escalfa l'olor de pasSIsat.

DOTota la nit que caSOLmine
només per vore't la MImcara,
per tocar-te i desperSItar.

DOPer cridar el teu nom contra els SOLarbres
en la nit de les lluites caMImllades,
vaig furtant llumenetes de SIsal.

EsMImcolSOLta,la vida s'esDOcapa SI
i MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hipMImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un taDOronger. SI
I la cervesa a la SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega deDOmà.

DONo he dubtat ni un moment que marSOLxaves
perquè tenies les coses ben MImclares,
perquè sempre has sabut cap on SIvas.

DOM'ofegava amb aquella preSOLgunta,
l'amor tot de colp com la MImpluja,
l'amor tot de colp com la SImar.

DOVaig sembrant de taverna en taSOLverna
la llavor del desfici que em MImcrema,
la condemna que jo m'he impoSIsat.

EsMImcolSOLta,la vida s'esDOcapa SI
i MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hipMImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un taDOronger. SI
I la cervesa a la SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega deDOmà.

DO SOL MIm SI x2

DOTota la nit que caSOLmine
només per vore't la MImcara i desperSItar.

DO SOL MIm SI x3

DOI ara visc de l'empenta que em SOLqueda,
amagant-me entre MIml'herba,
refugiant-me de la veriSItat.

DOLa matinada és qui guia els meus SOLpassos
i em porta al forn dels borMImratxos
per tastar la dolçor del fiSInal.

EsMImcolSOLta,la vida s'esDOcapa SI
i MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hipMImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un taDOronger. SI
I la cervesa a la SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega deDOmà.
EsMImcolSOLta,la vida s'esDOcapa SI
i MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hipMImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un taDOronger. SI
I la cervesa a la SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega deDOmà.

MIm SOL DO SI x12

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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