Intro:
DO SOL MIm SI DONo he dubtat ni un moment que vin SOLdries
a aquesta apartada con
MImtrada,
on m'escalfa l'olor de pas
SIsat. DOTota la nit que ca SOLmine
només per vore't la
MImcara,
per tocar-te i desper
SItar. DOPer cridar el teu nom contra els SOLarbres
en la nit de les lluites ca
MImllades,
vaig furtant llumenetes de
SIsal.
Es
MImcol SOLta,la vida s'es DOcapa SI
i
MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hip
MImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un ta DOronger. SI
I la cervesa a la
SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega de
DOmà. DONo he dubtat ni un moment que mar SOLxaves
perquè tenies les coses ben
MImclares,
perquè sempre has sabut cap on
SIvas. DOM'ofegava amb aquella pre SOLgunta,
l'amor tot de colp com la
MImpluja,
l'amor tot de colp com la
SImar. DOVaig sembrant de taverna en ta SOLverna
la llavor del desfici que em
MImcrema,
la condemna que jo m'he impo
SIsat.
Es
MImcol SOLta,la vida s'es DOcapa SI
i
MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hip
MImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un ta DOronger. SI
I la cervesa a la
SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega de
DOmà. DO SOL MIm SI x2 DOTota la nit que ca SOLmine
només per vore't la
MImcara i desper SItar. DO SOL MIm SI x3 DOI ara visc de l'empenta que em SOLqueda,
amagant-me entre
MIml'herba,
refugiant-me de la veri
SItat. DOLa matinada és qui guia els meus SOLpassos
i em porta al forn dels bor
MImratxos
per tastar la dolçor del fi
SInal.
Es
MImcol SOLta,la vida s'es DOcapa SI
i
MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hip
MImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un ta DOronger. SI
I la cervesa a la
SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega de
DOmà.
Es
MImcol SOLta,la vida s'es DOcapa SI
i
MImjo volia, SOLvolia, volia renàixer les cendres DOdel temps, SI
hip
MImnotitzar-te, SOLempanar-te en saliva, menjar-te baix d'un ta DOronger. SI
I la cervesa a la
SImà i la disfressa de mi.
La nit sencera que encega i renega de
DOmà. MIm SOL DO SI x12
a aquesta apartada con
on m'escalfa l'olor de pas
només per vore't la
per tocar-te i desper
en la nit de les lluites ca
vaig furtant llumenetes de
Es
i
hip
I la cervesa a la
La nit sencera que encega i renega de
perquè tenies les coses ben
perquè sempre has sabut cap on
l'amor tot de colp com la
l'amor tot de colp com la
la llavor del desfici que em
la condemna que jo m'he impo
Es
i
hip
I la cervesa a la
La nit sencera que encega i renega de
només per vore't la
amagant-me entre
refugiant-me de la veri
i em porta al forn dels bor
per tastar la dolçor del fi
Es
i
hip
I la cervesa a la
La nit sencera que encega i renega de
Es
i
hip
I la cervesa a la
La nit sencera que encega i renega de