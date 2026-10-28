El fruit prohibit (Acords)

A l'arbre del fruit prohibit

Acords Acords
La Folie
la folie traficants de somnis
la folie traficants de somnis
MI
RE♭mA MIl'arbre del fruit prohiSIbit
hi ha un t'estimo abandoRE♭m→LA→SOL♭m→LA♭nat,
RE♭mmil boMIcins d'una abraçada SI
i un pessic de petó huRE♭mmit. LA SOL♭m LA♭

LATeLA♭nir-te a SOL♭mprop és un MIverí agreLAdolç,
un dolç LA♭mplaer REque et MIva tatuant la pell, SI
un SOL♭mfort calfred RE♭mque esgarSOL♭mrifa els meus sentits.
RE♭m→SOL♭mEl fruit SIprohiLA♭bit...

RE♭m→SIYe. MIEh!
SIYe. LA♭mEh!
LA♭

RE♭mA l'arbre del fruit proSIhibit
hi he trobat les hores morRE♭mtes LA SOL♭m LA♭
RE♭md'una MIsort atrinxeraSIda
entre somnis de RE♭m→LAtarSOL♭m→LA♭dor.

LATeLA♭nir-te a SOL♭mprop és un MIverí agreLAdolç,
un dolç LA♭mplaer REque et MIva tatuant la pell,
LAun RE♭mfort calSOL♭mfred que esgarrifa els meus senLAtits.
RE♭m→SIEl LA♭fruit prohibit...

RE♭m→SIYe. MIEh!
SIYe. LA♭mEh!
LA♭ LA

Per REmmés que alço FAles mans, DO
SOLmno arribo a toREmcar-te SI♭mai.
SOLmNo arribo a toLAcar-te.
Per REmmés que alço FAles mans, DO
SOLmem limito a no aREmbraSI♭çar-te mai.
SOLmNo abraçar-te LAmai,
no aREmbraçar-te, FAno en abraçar-te,
no en aDObraçar-te, no en abraçar-SOLmte
REmmai. SI♭ SOLm LA

No aREmbraçar-te, FAno en abraçar-te,
no en aDObraçar-te, no en abraçar-SOLmte
REmmai. SI♭ SOLm LA

Per REmmés que alço FAles mans, DO
SOLmem limito a no REmtocar-SI♭te mai.
SOLmNo tocar-te LAmai.

Per REmmés que alço FAles mans, DO
SOLmem limito a no aREmbraSI♭çar-te mai.
SOLmNo abraçar-te LAmai.

REmDeFAsig DO→SOLmprohibit,
REmde SI♭nit SOLmamb LAtu.
Desig. REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi