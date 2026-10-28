MI

RE♭m A MI l'arbre del fruit prohi SI bit

hi ha un t'estimo abando RE♭m→ LA→ SOL♭m→ LA♭ nat,

RE♭m mil bo MI cins d'una abraçada SI

i un pessic de petó hu RE♭m mit. LA SOL♭m LA♭



LA Te LA♭ nir-te a SOL♭m prop és un MI verí agre LA dolç,

un dolç LA♭m plaer RE que et MI va tatuant la pell, SI

un SOL♭m fort calfred RE♭m que esgar SOL♭m rifa els meus sentits.

RE♭m→ SOL♭m El fruit SI prohi LA♭ bit...



RE♭m→ SI Ye. MI Eh!

SI Ye. LA♭m Eh!

LA♭



RE♭m A l'arbre del fruit pro SI hibit

hi he trobat les hores mor RE♭m tes LA SOL♭m LA♭

RE♭m d'una MI sort atrinxera SI da

entre somnis de RE♭m→ LA tar SOL♭m→ LA♭ dor.



LA Te LA♭ nir-te a SOL♭m prop és un MI verí agre LA dolç,

un dolç LA♭m plaer RE que et MI va tatuant la pell,

LA un RE♭m fort cal SOL♭m fred que esgarrifa els meus sen LA tits.

RE♭m→ SI El LA♭ fruit prohibit...



RE♭m→ SI Ye. MI Eh!

SI Ye. LA♭m Eh!

LA♭ LA



Per REm més que alço FA les mans, DO

SOLm no arribo a to REm car-te SI♭ mai.

SOLm No arribo a to LA car-te.

Per REm més que alço FA les mans, DO

SOLm em limito a no a REm bra SI♭ çar-te mai.

SOLm No abraçar-te LA mai,

no a REm braçar-te, FA no en abraçar-te,

no en a DO braçar-te, no en abraçar- SOLm te

REm mai. SI♭ SOLm LA



No a REm braçar-te, FA no en abraçar-te,

no en a DO braçar-te, no en abraçar- SOLm te

REm mai. SI♭ SOLm LA



Per REm més que alço FA les mans, DO

SOLm em limito a no REm tocar- SI♭ te mai.

SOLm No tocar-te LA mai.



Per REm més que alço FA les mans, DO

SOLm em limito a no a REm bra SI♭ çar-te mai.

SOLm No abraçar-te LA mai.



REm De FA sig DO→ SOLm prohibit,

REm de SI♭ nit SOLm amb LA tu.

Desig. REm