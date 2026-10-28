MI RE♭mA MIl'arbre del fruit prohiSIbit hi ha un t'estimo abandoRE♭m→LA→SOL♭m→LA♭nat, RE♭mmil boMIcins d'una abraçada SI i un pessic de petó huRE♭mmit. LASOL♭mLA♭
LATeLA♭nir-te a SOL♭mprop és un MIverí agreLAdolç, un dolç LA♭mplaer REque et MIva tatuant la pell, SI un SOL♭mfort calfred RE♭mque esgarSOL♭mrifa els meus sentits. RE♭m→SOL♭mEl fruit SIprohiLA♭bit...
RE♭m→SIYe. MIEh! SIYe. LA♭mEh! LA♭
RE♭mA l'arbre del fruit proSIhibit hi he trobat les hores morRE♭mtes LASOL♭mLA♭ RE♭md'una MIsort atrinxeraSIda entre somnis de RE♭m→LAtarSOL♭m→LA♭dor.
LATeLA♭nir-te a SOL♭mprop és un MIverí agreLAdolç, un dolç LA♭mplaer REque et MIva tatuant la pell, LAun RE♭mfort calSOL♭mfred que esgarrifa els meus senLAtits. RE♭m→SIEl LA♭fruit prohibit...
RE♭m→SIYe. MIEh! SIYe. LA♭mEh! LA♭LA
Per REmmés que alço FAles mans, DO SOLmno arribo a toREmcar-te SI♭mai. SOLmNo arribo a toLAcar-te. Per REmmés que alço FAles mans, DO SOLmem limito a no aREmbraSI♭çar-te mai. SOLmNo abraçar-te LAmai, no aREmbraçar-te, FAno en abraçar-te, no en aDObraçar-te, no en abraçar-SOLmte REmmai. SI♭SOLmLA
No aREmbraçar-te, FAno en abraçar-te, no en aDObraçar-te, no en abraçar-SOLmte REmmai. SI♭SOLmLA
Per REmmés que alço FAles mans, DO SOLmem limito a no REmtocar-SI♭te mai. SOLmNo tocar-te LAmai.
Per REmmés que alço FAles mans, DO SOLmem limito a no aREmbraSI♭çar-te mai. SOLmNo abraçar-te LAmai.
REmDeFAsig DO→SOLmprohibit, REmde SI♭nit SOLmamb LAtu. Desig. REm