El fugitiu (Acords)

A tot arreu soc nou vingut

Acords Acords
Germà Negre
germa negre els angels fan torrades
germa negre els angels fan torrades
SOL DO RE SOL
DO RE SOL

SOLA tot arreu soc nouvinDOgut
i em REparen cambra a les escales
o SOLbé em malmeto la saDOlut
dorREmint al ras i no tinc ales.

SOLSoc fugitiu, no sé d'DOon
i he REperdut nord i vent i guia
de SOLtant romandre fora DOel món
amb REmi mateix per companyia.

Ja SOLno tinc res, només DOla veu
i un REgest cansat de vell profeta,
muSOLnicipals de tot arDOreu
saREben la meva malifeta.

I SOLpels carrers i pels DOterrats
doREnes obscures repeteixen
la SOLlletania dels peDOcats
que REno he comès i em malfareixen.

SOLLladrucs de gossos a DOla nit
si REdormo al ras o en una espluga,
esSOLtic cansat de tant DObrogit;
ja REni la pell no m'aixopluga.

SOLJa no tinc res, noDOmés la veu
i un REgest cansat de vell profeta,
muSOLnicipals de tot arDOreu
saREben la meva malifeta.

SOL DO RE SOL
DO RE SOL

I SOLun vent de sal em naDOfra tot.
Si REvisc encara, és a remença
SOLdels mots que he dit DOi en cada mot
la REmaltempsada recomença.

SOLCaptaré engrunes de DOneguit
REperquè el que tinc encara em sobra.
SOLSi algú us demana DOamb quin delit
REm'ha arreplegat l'última prova,
SOLdigueu que he mort DOde fam i oblit
REran d'una porta que no s'obre.

SOLJa no tinc res, noDOmés la veu
i un REgest cansat de vell profeta,
muSOLnicipals de tot arDOreu
saREben la meva malifeta.

SOL DO RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi