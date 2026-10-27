SOLA tot arreu soc nouvinDOgut i em REparen cambra a les escales o SOLbé em malmeto la saDOlut dorREmint al ras i no tinc ales.
SOLSoc fugitiu, no sé d'DOon i he REperdut nord i vent i guia de SOLtant romandre fora DOel món amb REmi mateix per companyia.
Ja SOLno tinc res, només DOla veu i un REgest cansat de vell profeta, muSOLnicipals de tot arDOreu saREben la meva malifeta.
I SOLpels carrers i pels DOterrats doREnes obscures repeteixen la SOLlletania dels peDOcats que REno he comès i em malfareixen.
SOLLladrucs de gossos a DOla nit si REdormo al ras o en una espluga, esSOLtic cansat de tant DObrogit; ja REni la pell no m'aixopluga.
SOLJa no tinc res, noDOmés la veu i un REgest cansat de vell profeta, muSOLnicipals de tot arDOreu saREben la meva malifeta.
SOLDORESOL DORESOL
I SOLun vent de sal em naDOfra tot. Si REvisc encara, és a remença SOLdels mots que he dit DOi en cada mot la REmaltempsada recomença.
SOLCaptaré engrunes de DOneguit REperquè el que tinc encara em sobra. SOLSi algú us demana DOamb quin delit REm'ha arreplegat l'última prova, SOLdigueu que he mort DOde fam i oblit REran d'una porta que no s'obre.
SOLJa no tinc res, noDOmés la veu i un REgest cansat de vell profeta, muSOLnicipals de tot arDOreu saREben la meva malifeta.