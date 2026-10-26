El gat (Acords)

En un racó d'una ciutat

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto la caixa que puja i baixa
lax n busto la caixa que puja i baixa
FA DO SOL x2
FA DO SOL
FA DO SOL x4

FAEn un raDOcó d'una SOLciutat
FAhi ha un carreDOró que és ben SOLamagat.
FAAllà fa temps DOhi viu un joSOLve gat
FAen pleDOna puSOLbertat.

I el poDObre gat SOLes mor de DOganes
LAmper enganxar uREna LAmgateta com Déu REmana.
SOLPerò ell DOno sap SOLcom s'ho ha de DOmuntar
LAmi es REvol LAmaconREsellar.

LAmPoruc, es DOmou
cap FAals barris més REbaixos.
Hi ha un siLAmamès, un gat DOvell
que diFAuen que n'és el RErei.

LAmLa soluDOció a FAtots els seus proREblemes
FAla pot tenir amb aDOquest expert felí.
LAmSi se li acosta, ell bé que ho sap
REi li comenta REmel seu mal de cap.

SOLEscolta, DOtio, SOLvull fotre un DOclau.
LAmDiuen que REtu del LAmsexe n'ets esREclau.
SOLNo sé com DOfer-ho, peSOLrò ho haig de DOfer.
LAmEm pica masREsa i no LAmhe sortit mai al carRErer.

FA DO SOL x4

FANo busquis DOmés, jo soc SOLqui et cal.
FAAmb mi poDOdràs fer aSOLquest gran salt.
FAConeixeDOràs el més SOLgran plaer
FAque hi DOpot SOLhaver.

FAVet aquí com el DOporta a un carrer SOLa les fosques,
FAal costat d'uns cuDObells de brossa SOLplens de mosques.
FATu tranquil, ja veuDOràs, aquest lloc SOLno falla mai;
FAho tinc DOtot conSOLtrolat.

LAmDe cop un DOgos
surt corFArent darrere REd'ells
i al volLAmtant dels cuDObells
comenFAcen a donar REvoltes.

LAmI el pobre DOgat en la priFAmera experiREència
FAno hagués dit mai que caDOlia tanta paciència.
LAmI com qui aviDOsa, que no és traïdor,
REli diu a l'altre que per aREmvui ja Déu n'hi do.

SOLEscolta, DOtio, SOLjo en tu conDOfio,
LAmperò jo follo REdues LAmvoltes més i em REpiro.
SOLEscolta, DOtio, SOLjo en tu conDOfio,
LAmperò jo follo REdues LAmvoltes més i em REpiro.

Hi ha un FApoDObre SOLgat
en la FApuDOberSOLtat.
Hi ha un FApoDObre SOLgat.
Voltes i voltes, però FAell no sent res d'espeDOciSOLal.

Hi ha un FApoDObre SOLgat
en la FApuDOberSOLtat.
Hi ha un FApoDObre SOLgat.
I encara es pensa FAque fer l'amor mareDOja SOLtant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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