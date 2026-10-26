FAEn un raDOcó d'una SOLciutat FAhi ha un carreDOró que és ben SOLamagat. FAAllà fa temps DOhi viu un joSOLve gat FAen pleDOna puSOLbertat.
I el poDObre gat SOLes mor de DOganes LAmper enganxar uREna LAmgateta com Déu REmana. SOLPerò ell DOno sap SOLcom s'ho ha de DOmuntar LAmi es REvol LAmaconREsellar.
LAmPoruc, es DOmou cap FAals barris més REbaixos. Hi ha un siLAmamès, un gat DOvell que diFAuen que n'és el RErei.
LAmLa soluDOció a FAtots els seus proREblemes FAla pot tenir amb aDOquest expert felí. LAmSi se li acosta, ell bé que ho sap REi li comenta REmel seu mal de cap.
SOLEscolta, DOtio, SOLvull fotre un DOclau. LAmDiuen que REtu del LAmsexe n'ets esREclau. SOLNo sé com DOfer-ho, peSOLrò ho haig de DOfer. LAmEm pica masREsa i no LAmhe sortit mai al carRErer.
FADOSOL x4
FANo busquis DOmés, jo soc SOLqui et cal. FAAmb mi poDOdràs fer aSOLquest gran salt. FAConeixeDOràs el més SOLgran plaer FAque hi DOpot SOLhaver.
FAVet aquí com el DOporta a un carrer SOLa les fosques, FAal costat d'uns cuDObells de brossa SOLplens de mosques. FATu tranquil, ja veuDOràs, aquest lloc SOLno falla mai; FAho tinc DOtot conSOLtrolat.
LAmDe cop un DOgos surt corFArent darrere REd'ells i al volLAmtant dels cuDObells comenFAcen a donar REvoltes.
LAmI el pobre DOgat en la priFAmera experiREència FAno hagués dit mai que caDOlia tanta paciència. LAmI com qui aviDOsa, que no és traïdor, REli diu a l'altre que per aREmvui ja Déu n'hi do.
SOLEscolta, DOtio, SOLjo en tu conDOfio, LAmperò jo follo REdues LAmvoltes més i em REpiro. SOLEscolta, DOtio, SOLjo en tu conDOfio, LAmperò jo follo REdues LAmvoltes més i em REpiro.
Hi ha un FApoDObre SOLgat en la FApuDOberSOLtat. Hi ha un FApoDObre SOLgat. Voltes i voltes, però FAell no sent res d'espeDOciSOLal.
Hi ha un FApoDObre SOLgat en la FApuDOberSOLtat. Hi ha un FApoDObre SOLgat. I encara es pensa FAque fer l'amor mareDOja SOLtant.