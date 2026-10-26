El gos (Acords)

Cada dia ho veig més clar

Acords Acords
Gossos
gossos gossos
gossos gossos
Intro: SOL RE MIm x4

SOLCada dia ho REveig més MImclar
SOLque vull tenir-te al REmeu cosMImtat,
SOLreflectit en REun miMImrall,
SOLt'he començat a iREmagiMImnar.
SOLCada dia ho REveig més MImclar
SOLque vull tenir-te al REmeu cosMImtat,
SOLreflectit en REun miMImrall,
SOLt'he començat a iREmagiMImnar.

Però pel transFAcurs de la nit SOLsegueix REcamiMImnant,
pel transcurs FAde la nit seSOLgueix REcamiMImnant.
DOUohohoho!

SOLCaminant sol REpel carMImrer,
SOLtot moll i sense REres a MImfer,
SOLla gent se'l mira REpetaMImner
SOLi ell somia REel que va MImser.

Però pel transFAcurs de la nit SOLell mai REno ho faMImrà,
pel transcurs FAde la nit el SOLmiRErall s'ha trenMImcat.
DOUohohoho!

SOLEll REmai FAno ho faDOria,
SOLell REmai FAno ho faDOria.
SOLQueREda't al seu FAcostat i no l'abanDOdonis,
SOLqueREda't al seu FAcostat i no l'abanDOdonis.
SOLEll REmai FAno ho faDOria,
SOLell REmai FAno ho faDOria.
SOLQueREda't al seu FAcostat i no l'abanDOdonis,
SOLqueREda't al seu FAcostat i no l'abanDOdonis.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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