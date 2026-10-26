Intro:
SOL RE MIm x4 SOLCada dia ho REveig més MImclar SOLque vull tenir-te al REmeu cos MImtat, SOLreflectit en REun mi MImrall, SOLt'he començat a i REmagi MImnar. SOLCada dia ho REveig més MImclar SOLque vull tenir-te al REmeu cos MImtat, SOLreflectit en REun mi MImrall, SOLt'he començat a i REmagi MImnar.
Però pel trans
FAcurs de la nit SOLsegueix REcami MImnant,
pel transcurs
FAde la nit se SOLgueix REcami MImnant. DOUohohoho! SOLCaminant sol REpel car MImrer, SOLtot moll i sense REres a MImfer, SOLla gent se'l mira REpeta MImner SOLi ell somia REel que va MImser.
Però pel trans
FAcurs de la nit SOLell mai REno ho fa MImrà,
pel transcurs
FAde la nit el SOLmi RErall s'ha tren MImcat. DOUohohoho! SOLEll REmai FAno ho fa DOria, SOLell REmai FAno ho fa DOria. SOLQue REda't al seu FAcostat i no l'aban DOdonis, SOLque REda't al seu FAcostat i no l'aban DOdonis. SOLEll REmai FAno ho fa DOria, SOLell REmai FAno ho fa DOria. SOLQue REda't al seu FAcostat i no l'aban DOdonis, SOLque REda't al seu FAcostat i no l'aban DOdonis.
Però pel trans
pel transcurs
Però pel trans
pel transcurs