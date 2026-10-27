El gran circ dels invisibles (Acords)

El circ ha començat

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas benvingut al paradis
obrint pas benvingut al paradis
SImEl SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat.

SImS’obri el teló del circ LAde la gran mentida
que han alSImçat un dia més als carLArers dels oblidats.
SImEls oblidats que es LApassen mitja vida nauSOLfragant,
creuant els mars de la FA#seua soledat.

SImLa soledat que viu de fer LAequilibris als carrers
sense SImres més que la vida LAque li han pres.
SImCom aquell pres que esLAcriu cançons d’amor a les SOLparets
per somiar un món FA#sense carcellers.

SImEl SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat.

SImS’obri el teló del circ LAde la gran mentida
que han alSImçat un dia més als carLArers dels silenciats.
SImEls silenciats que enLAgreixen les misèries de l’esSOLtat
entre els lleons de la FA#seua dignitat.

SImLa dignitat que es perd entre LAels pallassos del poder
fent maSImlabars amb els proLApis sentiments.
SImEls sentiments que moLAren a les portes dels SOLburdells
dels mercaders dels somFA#riures presoners.

SOL5Però a les nits dels nostres barris
han RE5tornat a sonar
MI5les velles cançons de guerra
que haSI5víem oblidat.
SOL5Al gran circ dels invisibles
no RE5podrem escapar,
però aMI5vui hem pres
l’huFA#5mil decisió de lluitar.

SImEl SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat.

SImS’obri el teló del circ LAde la gran mentida
que han alSImçat un dia més als carLArers dels oblidats.
SImEls oblidats que es LApassen mitja vida nauSOLfragant,
creuant els mars de la FA#seua soledat.

SImLa soledat que viu de fer LAequilibris als carrers
sense SImres més que la vida LAque li han pres.
SImCom aquell pres que esLAcriu cançons d’amor a les SOLparets
per somiar un món FA#sense carcellers.

SOL5Però a les nits dels nostres barris
han RE5tornat a sonar
MI5les velles cançons de guerra
que haSI5víem oblidat.
SOL5Al gran circ dels invisibles
no RE5podrem escapar,
però aMI5vui hem pres
l’huFA#5mil decisió de lluitar.
SOL5Però a les nits dels nostres barris
han RE5tornat a sonar
MI5les velles cançons de guerra
que haSI5víem oblidat.
SOL5Al gran circ dels invisibles
no RE5podrem escapar,
però aMI5vui hem pres
l’huFA#5mil decisió de lluitar.

SImEl SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat,
SImel SOLcirc ha FA#començat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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