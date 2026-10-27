SImEl SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat.
SImS’obri el teló del circ LAde la gran mentida que han alSImçat un dia més als carLArers dels oblidats. SImEls oblidats que es LApassen mitja vida nauSOLfragant, creuant els mars de la FA#seua soledat.
SImLa soledat que viu de fer LAequilibris als carrers sense SImres més que la vida LAque li han pres. SImCom aquell pres que esLAcriu cançons d’amor a les SOLparets per somiar un món FA#sense carcellers.
SImEl SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat.
SImS’obri el teló del circ LAde la gran mentida que han alSImçat un dia més als carLArers dels silenciats. SImEls silenciats que enLAgreixen les misèries de l’esSOLtat entre els lleons de la FA#seua dignitat.
SImLa dignitat que es perd entre LAels pallassos del poder fent maSImlabars amb els proLApis sentiments. SImEls sentiments que moLAren a les portes dels SOLburdells dels mercaders dels somFA#riures presoners.
SOL5Però a les nits dels nostres barris han RE5tornat a sonar MI5les velles cançons de guerra que haSI5víem oblidat. SOL5Al gran circ dels invisibles no RE5podrem escapar, però aMI5vui hem pres l’huFA#5mil decisió de lluitar.
SImEl SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat.
SImS’obri el teló del circ LAde la gran mentida que han alSImçat un dia més als carLArers dels oblidats. SImEls oblidats que es LApassen mitja vida nauSOLfragant, creuant els mars de la FA#seua soledat.
SImLa soledat que viu de fer LAequilibris als carrers sense SImres més que la vida LAque li han pres. SImCom aquell pres que esLAcriu cançons d’amor a les SOLparets per somiar un món FA#sense carcellers.
SOL5Però a les nits dels nostres barris han RE5tornat a sonar MI5les velles cançons de guerra que haSI5víem oblidat. SOL5Al gran circ dels invisibles no RE5podrem escapar, però aMI5vui hem pres l’huFA#5mil decisió de lluitar. SOL5Però a les nits dels nostres barris han RE5tornat a sonar MI5les velles cançons de guerra que haSI5víem oblidat. SOL5Al gran circ dels invisibles no RE5podrem escapar, però aMI5vui hem pres l’huFA#5mil decisió de lluitar.
SImEl SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat, SImel SOLcirc ha FA#començat.