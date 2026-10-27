REPer tu escriuré una rumba passejada
SImque et tregui a ballar abans que arribi l’albada.
SOLCom un vell encanteri que desperti el desig,
MImcom els carrers de París LA7sense la Maga.
RESi vols, et guiaré en aquesta ballada
SImi et convidaré molt a propet de ma galta.
SOLI els meus dits juganers que van baixant a la cintura
MImmentre s’escapa un peLA7tó a la comissura.
SOLI et cuidaré,
REet celebraré.
LAT’ompliré de carícies,
SOLde petons fets a mida
REcom flors de cirerer.
SOLT’acaronaré,
REet regalaré
LAel jardí de les delícies,
SOLde passions descosides,
REde roses i esbarzers.
REAmb tu aprendré que la bondat és l’essència,
SImi ens cal recordar-ho amb absoluta urgència.
SOLAvui farem l’amor per contrariar aquest sistema,
MImobrar amb el cor com a acLA7te de dissidència.
SOLI et cuidaré,
REet celebraré.
LAT’ompliré de carícies,
SOLde petons fets a mida
REcom flors de cirer.
SOLT’acaronaré,
REet regalaré
LAel jardí de les delícies,
SOLde passions descosides,
REde roses i esbarzers.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.