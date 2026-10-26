SOL6 DO9 LAm7 SOL6 DO9 LAm7 SOL6 DO9 RE9 RE79 SOL6 DO9 LAm7
SOL6A casa hi DO9perds el temps
LAm7mirant per la finestra,
SOL6no et fa sentir DO9pas bé, no,
LAm7però no trobes la manera
SOL6de sortir DO9d’aquest RE9temps. RE79
SOL6Ja saps que hi ha DO9un lloc
LAm7ben lluny d’aquesta cova,
SOL6on tot és fresc i DO9explota,
LAm7on tot és bo i brota,
SOL6però aquí DO9tot és tan RE9→RE79lent!
SOL6Per això et vinc DO9a buscar
LAm7i et faig sortir al carrer
SOL6i anem a comprar DO9roba
LAm7i xancletes pel bon temps.
SOL6Aquí tot és DO9tan lent! RE9 RE79
DO9El joc ja no té més nivells,
DO9l’esquena ja no es fa al sofà.
RE9Aixeca’t i deixa’t anar,
SOL6aixeca’t per poder estimar.
DO9I mira’m si em vols dir que no,
i mira’m per RE9ser molt miSOL6llor.
No hi ha cap meloDO9dia
LAm7que et pugui fer ballar?
SOL6No tens amics ni DO9amigues?
LAm7Però tu on vols anar,
SOL6però tu on DO9vols aRE9→RE79nar?!
SOL6Ja saps que hi ha DO9un lloc
LAm7ben lluny d’aquesta cova,
SOL6on tot és fresc i DO9explota,
LAm7on tot és bo i brota,
SOL6però aquí DO9tot és tan RE9→RE79lent!
DO9El joc ja no té més nivells,
DO9l’esquena ja no es fa al sofà.
RE9Aixeca’t i deixa’t anar,
SOL6aixeca’t per poder estimar.
DO9I mira’m si em vols dir que no,
i mira’m per RE9ser molt miSOL6llor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.