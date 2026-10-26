El jorn dels miserables (Acords)

Que poques paraules tinc

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
lluis llach camp del barca 6 de juliol de 1985
SOLQue poREques paraules MImtinc,
SOLi les que us SI7dic són tan MImgastaSOL7des...
DOCaldrà buscar nous LAmcamins
RE7on no calguin les SOLparaules. SOL# LA

Que poMIca força que FA#mtinc;
LAtants de DO#7cops l'he FA#mmalmenaLA7da...
RELa vull tota per SImdemà,
MI7quan la gesta porti LAl'alba. LA# SI

Que poFA#ca esperança SOL#mtinc,
SIi potser RE#7caldrà SOL#mdeixar-SI7la,
MIque no sigui que DO#mesperar
FA#7ens allunyi més dels SIactes. DO

Quanta SOLràbia que LAmtinc,
DOpotser cal MI7ser gos des LAmd'aDO7ra;
FAquanta ràbia que REmtinc
SOL7i no vull pas obliDOdar-la.
Quanta SOLmisèria que LAmtinc
DOsota els MI7peus, damunt l'esLAmpatDO7lla,
FAi la vull guardar amb REmmi
SOL7fins al jorn dels miseDOrables.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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