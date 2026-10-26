SOLQue poREques paraules MImtinc, SOLi les que us SI7dic són tan MImgastaSOL7des... DOCaldrà buscar nous LAmcamins RE7on no calguin les SOLparaules. SOL#LA
Que poMIca força que FA#mtinc; LAtants de DO#7cops l'he FA#mmalmenaLA7da... RELa vull tota per SImdemà, MI7quan la gesta porti LAl'alba. LA#SI
Que poFA#ca esperança SOL#mtinc, SIi potser RE#7caldrà SOL#mdeixar-SI7la, MIque no sigui que DO#mesperar FA#7ens allunyi més dels SIactes. DO
Quanta SOLràbia que LAmtinc, DOpotser cal MI7ser gos des LAmd'aDO7ra; FAquanta ràbia que REmtinc SOL7i no vull pas obliDOdar-la. Quanta SOLmisèria que LAmtinc DOsota els MI7peus, damunt l'esLAmpatDO7lla, FAi la vull guardar amb REmmi SOL7fins al jorn dels miseDOrables.