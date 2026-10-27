La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
LA♭ RE♭add9 x2 LA♭Pau, on és la RE♭add9pau; LA♭fam, i qui té RE♭add9fam; LA♭→cas, DOm→ningú fa FAmcas, tots LA♭→buits, DOm→però plens RE♭add9d'afany, MI♭…i cas, ningú fa LA♭cas.
Vius i no et
RE♭add9desvius; LA♭fas i et RE♭add9desfan; LA♭→caus DOm→i ningú es FAmgira; hi ha LA♭→foc DOm→i ningú RE♭add9crida;
hi ha un
LA♭→cel i DOm→ningú FAm→el mi RE♭add9ra! MI♭…I cas, ningú en fa LA♭cas.
I tant, ningú fa
MI♭→tant, però RE♭add9→proven
sort amb
LA♭→el lament si amb ai MI♭xò n'hi ha prou, RE♭add9→i cas, ningú fa LA♭→cas, i MI♭→mal, ningú fa mal, RE♭add9→però tothom s'en LA♭sorra.
I… cas, ningú fa
DOm→cas de l'al·ludit fra FAmcàs,
però se'ls
LA♭miren ben atents per par DOm→lar-ne amb els RE♭add9demés. LA♭ FAm LA♭ DOm LA♭→I tant, ningú fa MI♭→tant, però RE♭add9→proven sort
amb
LA♭→el lament si amb ai MI♭xò n'hi ha prou, RE♭add9→i cas, ningú fa LA♭→cas, i MI♭→mal, ningú fa mal, RE♭add9→però tothom s'en LA♭sorra.
I… cas, ningú fa
DOm→cas de l'al·ludit fra FAmcàs,
però se'ls
LA♭miren ben atents per par DOm→lar-ne amb els RE♭add9demés. MI♭Per tant, ningú fa LA♭tant.
Vius i no et
hi ha un
I tant, ningú fa
sort amb
I… cas, ningú fa
però se'ls
amb
I… cas, ningú fa
però se'ls