El lament (Acords)

Pau, on és la pau; fam, i qui té fam

Acords Acords
Bikimel
bikimel stat jonic
bikimel stat jonic

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: LA♭ RE♭add9 x2

LA♭Pau, on és la RE♭add9pau; LA♭fam, i qui té RE♭add9fam;
LA♭→cas, DOm→ningú fa FAmcas, tots LA♭→buits, DOm→però plens RE♭add9d'afany,
MI♭…i cas, ningú fa LA♭cas.

Vius i no et RE♭add9desvius; LA♭fas i et RE♭add9desfan;
LA♭→caus DOm→i ningú es FAmgira; hi ha LA♭→foc DOm→i ningú RE♭add9crida;
hi ha un LA♭→cel i DOm→ningú FAm→el miRE♭add9ra!
MI♭…I cas, ningú en fa LA♭cas.

I tant, ningú fa MI♭→tant, però RE♭add9→proven
sort amb LA♭→el lament si amb aiMI♭xò n'hi ha prou,
RE♭add9→i cas, ningú fa LA♭→cas, i MI♭→mal, ningú fa mal,
RE♭add9→però tothom s'enLA♭sorra.
I… cas, ningú fa DOm→cas de l'al·ludit fraFAmcàs,
però se'ls LA♭miren ben atents per parDOm→lar-ne amb els RE♭add9demés.

LA♭ FAm LA♭ DOm

LA♭→I tant, ningú fa MI♭→tant, però RE♭add9→proven sort
amb LA♭→el lament si amb aiMI♭xò n'hi ha prou,
RE♭add9→i cas, ningú fa LA♭→cas, i MI♭→mal, ningú fa mal,
RE♭add9→però tothom s'enLA♭sorra.
I… cas, ningú fa DOm→cas de l'al·ludit fraFAmcàs,
però se'ls LA♭miren ben atents per parDOm→lar-ne amb els RE♭add9demés.

MI♭Per tant, ningú fa LA♭tant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi