El llarg viatge (Acords)

Tots caminant sota la pluja, el llarg viatge ens crida

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra el llarg viatge
sopa de cabra el llarg viatge
Intro: MIm DO x4

MImTots camiDOnant sota la MImpluja, el llarg viDOatge ens crida,
MImanem DOtravesMImsant, entre les DOflors, els anys.
MImSense dir DOres, sense resMImpostes ni equiDOpatge, et guies,
MImsense DOsaber el MImmotiu d'aDOnar endavant.

SOLUna ciuFAtat, un diSOLa, sempre un FAaltre,
SOLsents les miFArades SOLbuides, el sol FAja cau.

MIm DO x4

MImBuscant enDOdins, sota la MImpell, aquella DOflama viva,
MImtallant DOarrels que MImmai no DOvam triar.
MImLa lluna enDOfila plena, pàl·MImlida i salDOvatge, antiga;
MImla nit, DOavui, res no MImet podrà DOaturar.

SOLSents com van passant els dies,
FAsents com van pasDOsant a cada instant.
SOLSempre, ara i aquí, t’estimo,
aiFAxí el camí seDOrà més gran.
SOLVeus com va passant la vida,
FApren allò que et DOdoni a cada pas,
SOLni l’aREhir ni el deMImmà no REt’han d’atuDOrar.

MIm DO x8

SOLSobre la FAsorra, escriSOLtes, les paFAraules,
SOLnoms que les FAones reSOLgiren, ja FAse'n van.

MImEl sol naiDOxent aixeca el MImcap, des de la DOplatja el mires.
MImEn un DOmoment, res MImmés ja DOno veuràs.

MIm DO x4

SOLSents com van passant els dies,
FAsents com van pasDOsant a cada instant.
SOLSempre, ara i aquí, t’estimo,
aiFAxí el camí seDOrà més gran.
SOLVeus com va passant la vida,
FApren allò que et DOdoni a cada pas,
SOLni l’aREhir ni el deMImmà no REt’han d’atuDOrar.

SOLSents com van passant els dies,
FAsents com van pasDOsant a cada instant.
SOLSempre, ara i aquí, t’estimo,
aiFAxí el camí seDOrà més gran.
SOLVeus com va passant la vida,
FApren allò que et DOdoni a cada pas,
la SOLforça és REel preMImsent, no REl'has d'espeDOrar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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