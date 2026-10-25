Intro:
MIm DO x4 MImTots cami DOnant sota la MImpluja, el llarg vi DOatge ens crida, MImanem DOtraves MImsant, entre les DOflors, els anys. MImSense dir DOres, sense res MImpostes ni equi DOpatge, et guies, MImsense DOsaber el MImmotiu d'a DOnar endavant. SOLUna ciu FAtat, un di SOLa, sempre un FAaltre, SOLsents les mi FArades SOLbuides, el sol FAja cau. MIm DO x4 MImBuscant en DOdins, sota la MImpell, aquella DOflama viva, MImtallant DOarrels que MImmai no DOvam triar. MImLa lluna en DOfila plena, pàl· MImlida i sal DOvatge, antiga; MImla nit, DOavui, res no MImet podrà DOaturar. SOLSents com van passant els dies, FAsents com van pas DOsant a cada instant. SOLSempre, ara i aquí, t’estimo,
ai
FAxí el camí se DOrà més gran. SOLVeus com va passant la vida, FApren allò que et DOdoni a cada pas, SOLni l’a REhir ni el de MImmà no REt’han d’atu DOrar. MIm DO x8 SOLSobre la FAsorra, escri SOLtes, les pa FAraules, SOLnoms que les FAones re SOLgiren, ja FAse'n van. MImEl sol nai DOxent aixeca el MImcap, des de la DOplatja el mires. MImEn un DOmoment, res MImmés ja DOno veuràs. MIm DO x4 SOLSents com van passant els dies, FAsents com van pas DOsant a cada instant. SOLSempre, ara i aquí, t’estimo,
ai
FAxí el camí se DOrà més gran. SOLVeus com va passant la vida, FApren allò que et DOdoni a cada pas, SOLni l’a REhir ni el de MImmà no REt’han d’atu DOrar. SOLSents com van passant els dies, FAsents com van pas DOsant a cada instant. SOLSempre, ara i aquí, t’estimo,
ai
FAxí el camí se DOrà més gran. SOLVeus com va passant la vida, FApren allò que et DOdoni a cada pas,
la
SOLforça és REel pre MImsent, no REl'has d'espe DOrar.
ai
ai
ai
la