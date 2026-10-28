El lleó no em fa por (Acords)

El lleó no em fa por, és un gran animal

Acords Acords
Lali BeGood
lali begood cancons per emportar
lali begood cancons per emportar
DO

DOEl lleó no em fa por, és un gran animal,
FAté molt pèl per tot el cos i dos grans ullals.
DONo sabem com ha arribat, però està ben adormit.
Si SOLtots cridem ben FAfort,
si SOLtots cridem ben FAfort,
SOLsi tots cridem FAben fort, el desDOpertarem.

DOEl lleó no em fa por i és el més gran felí.
FASé prou bé que menja carn i que és molt presumit.
DONo li agrada estar engabiat, això el posa molt trist.
Si SOLtots cridem ben FAfort,
si SOLtots cridem ben FAfort,
SOLsi tots cridem FAben fort, l'alliDOberarem.

Ho FAprova la profe de DOmúsica
i FAamb la cassola fan soDOroll.
La MI7poli i el xofer esLAmtan a punt,
i REsi ho provem tots junts, serà milloSOLooor! Oooo… Uuuaaaahhh!

DOEl lleó no em fa por, de l'Àfrica és el rei.
FALi agrada prendre el sol, jugar amb els seus cadells,
DOperò hi ha gent que el vol caçar només per la seva pell.
Si SOLtots cridem ben FAfort,
si SOLtots cridem ben FAfort,
SOLsi tots cridem FAben fort, el resDOpectarem.

Ho FAprova la profe de DOmúsica
i FAamb la cassola fan soDOroll.
La MI7poli i el xofer esLAmtan a punt,
i REsi ho provem tots junts, serà milloSOLooor! Oooo… Uuuaaaahhh!

DOEl lleó no em fa por, és un gran animal,
FAté molt pèl per tot el cos i dos grans ullals.
DONo sabem com ha arribat, però està ben adormit.
Si SOLtots cridem ben FAfort,
si SOLtots cridem ben FAfort,
SOLsi tots cridem FAben fort, el desDOpertarem.
El despertaDOrem, el despertarem, el despertarem!

DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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